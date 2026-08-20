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Continúan las labores de inspección en Perú tras el sismo de magnitud 7,2

Continúan las labores de inspección en Perú tras el sismo de magnitud 7,2

Sputnik Mundo

Autoridades de distintas instituciones del Estado peruano participan en la revisión del saldo que dejó el temblor registrado momentos antes. De momento no se... 20.08.2026, Sputnik Mundo

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El Ministerio de Defensa del Perú informó que se desplegaron elementos del Ejército para participar en la atención de la emergencia en la vía Panamericana Sur. En tanto, el Instituto Nacional de Defensa Civil informó que sigue el monitoreo de la situación por el sismo. De momento no hay alerta de tsunami.El epicentro del sismo ocurrido a las 18:00 GMT se ubicó en Ayacucho, al sur del país, comunicó el Instituto Geofísico del Perú. Aunque el sismo se sintió en otras localidades, incluida la capital, no generó alerta de tsunami, informó a su vez la Marina de Guerra.Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil indicó que el movimiento fue percibido entre moderado y fuerte en Ayacucho y otros departamentos cercanos. Asimismo, categorizó el sismo como "desastroso", aunque por el momento no se han reportado daños materiales o humanos.El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería informó que se encuentra supervisando el estado de la infraestructura eléctrica y de hidrocarburos, así como la continuidad de los servicios en las zonas afectadas.

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