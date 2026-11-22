De estos, cerca de 1.600 son de la aerolínea Delta, siendo la compañía del sector aeronáutico civil con mayores inconvenientes hasta el momento.Según medios occidentales, en el caso de esta línea aérea, los retrasos y cancelaciones derivan de "un problema técnico", mismo que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) aclaró que solo afectan a esta empresa.El 13 de noviembre, un fallo en la red de la FAA provocó una paralización de vuelos a nivel nacional, que duró más de cuatro horas. Apenas tres días después, una avería en los sistemas de United Airlines interrumpió las salidas y la entrega de los datos finales sobre el peso de las aeronaves a los pilotos.
De acuerdo con la plataforma FlightAware, son alrededor de 5.500 viajes los que han tenido problemas en el país norteamericano.
De estos, cerca de 1.600 son de la aerolínea Delta, siendo la compañía del sector aeronáutico civil con mayores inconvenientes hasta el momento.
Según medios occidentales, en el caso de esta línea aérea, los retrasos y cancelaciones derivan de "un problema técnico", mismo que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) aclaró que solo afectan a esta empresa.