Duffy confirmó que solicitó la intervención del FBI para verificar si la paralización de los vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) se debió simplemente a "un problema de red, un problema de enrutador... o un error de instalación".Duffy aseguró que, si el presidente Donald Trump destina más fondos al sector, se realizarán "inversiones históricas" para solucionar los problemas del sistema.El funcionario dijo anteriormente que un problema de comunicación afectó a todos los centros regionales de control de tráfico aéreo.Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó en una conversación con la prensa estadounidense que la medida no estaba relacionada con un ciberataque ni con la inteligencia artificial.
El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, responsabilizó a la Administración del expresidente Joe Biden por las recientes interrupciones en la aviación en todo el país norteamericano.
Duffy confirmó que solicitó la intervención del FBI para verificar si la paralización de los vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) se debió simplemente a "un problema de red, un problema de enrutador... o un error de instalación".
Duffy aseguró que, si el presidente Donald Trump destina más fondos al sector, se realizarán "inversiones históricas" para solucionar los problemas del sistema.