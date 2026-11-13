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ÚLTIMA HORA: EEUU suspende vuelos de salida por "motivos de seguridad", informa la Administración Federal de ⁠Aviación

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EEUU suspende vuelos de salida por "motivos de seguridad", informa la Administración Federal de ⁠Aviación
EEUU suspende vuelos de salida por "motivos de seguridad", informa la Administración Federal de ⁠Aviación
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La ‌Administración Federal de ⁠Aviación de EEUU (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó una suspensión nacional de los vuelos "debido ‌a circunstancias... 13.11.2026, Sputnik Mundo
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Previamente, la FAA anunció que había detenido el tráfico aéreo en la ciudad de Chicago (norte) a causa de problemas de comunicación en el control del mismo.Más tarde, el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duddy, señaló que la orden de la Administración Federal de ⁠Aviación de EEUU fue por "problemas de comunicación", que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta. "Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Proporcionaremos actualizaciones inmediatas a medida que dispongamos de más información", aseveró en X.
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EEUU suspende vuelos de salida por "motivos de seguridad", informa la Administración Federal de ⁠Aviación

21:19 GMT 13.11.2026 (actualizado: 21:29 GMT 13.11.2026)
© AP Photo / Michael DwyerUn avión de American Airlines (archivo)
Un avión de American Airlines (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 13.11.2026
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La ‌Administración Federal de ⁠Aviación de EEUU (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó una suspensión nacional de los vuelos "debido ‌a circunstancias extraordinarias ‌y por motivos de seguridad", de acuerdo con un comunicado del organismo citado por medios locales.
"Todo el tráfico ‌de salida deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso", añadió el organismo.
Previamente, la FAA anunció que había detenido el tráfico aéreo en la ciudad de Chicago (norte) a causa de problemas de comunicación en el control del mismo.
Más tarde, el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duddy, señaló que la orden de la Administración Federal de ⁠Aviación de EEUU fue por "problemas de comunicación", que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta.
"Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Proporcionaremos actualizaciones inmediatas a medida que dispongamos de más información", aseveró en X.
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