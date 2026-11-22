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Las tropas toman control de una localidad más durante el último día de combates
Las tropas toman control de una localidad más durante el último día de combates
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Las Fuerzas Armadas de Rusia se hicieron con el control del asentamiento de Sosnovi Bor, en la región de Jarkóv, en la última jornada, reportan desde el... 22.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-22T15:44+0000
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Asimismo, las tropas rusas ejecutaron ataques de alta precisión contra la infraestructura de energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje, almacenes de drones y lugares de su lanzamiento, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios en 144 zonas.En el transcurso de las operaciones destruyeron un lanzador del sistema de misiles de largo alcance Neptun. Además, se inutilizaron 10 vehículos blindados y un obús M777 de fabricación estadounidense.En las últimas 24 horas, las bajas de Ucrania ascendieron a un aproximado de 1.060 militares. De acuerdo con el comunicado, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 145 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 220 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 20 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 120 militares.
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Las tropas toman control de una localidad más durante el último día de combates
Las Fuerzas Armadas de Rusia se hicieron con el control del asentamiento de Sosnovi Bor, en la región de Jarkóv, en la última jornada, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo período, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro bombas guiadas y 792 drones, agregan desde el ente castrense.
"Las unidades del grupo de fuerzas Norte tomaron el control de la localidad de Sosnovi Bor, en la región de Járkov, como resultado de operaciones militares activas", indica el informe diario.
Asimismo, las tropas rusas ejecutaron ataques de alta precisión contra la infraestructura de energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje, almacenes de drones y lugares de su lanzamiento, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios en 144 zonas.
En el transcurso de las operaciones destruyeron un lanzador del sistema de misiles de largo alcance Neptun. Además, se inutilizaron 10 vehículos blindados y un obús M777 de fabricación estadounidense.
En las últimas 24 horas, las bajas de Ucrania ascendieron a un aproximado de 1.060 militares. De acuerdo con el comunicado, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 145 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 220 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 20 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 120 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 295.284 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.745 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.797 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.972 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 77.844 vehículos militares especiales.
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