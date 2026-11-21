La ruta del Euromaidán: ¿cómo las protestas pacíficas por la integración europea se convirtieron en un conflicto que redibuja el mapa de Europa?
14:37 GMT 21.11.2026 (actualizado: 14:46 GMT 21.11.2026)
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Kiev, 2013. Lo que comenzó hace 13 años con protestas contra la suspensión de la integración europea se convirtió en pocos meses en un amplio enfrentamiento político. La dispersión de manifestantes, las barricadas en el centro de Kiev y el fracaso del acuerdo para resolver la crisis desembocaron en un cambio de poder en febrero de 2014.
Cronología de la crisis:
21 de noviembre de 2013: comienzan las protestas en Kiev tras la suspensión del proceso de integración europea.
Noche del 29 al 30 de noviembre: las fuerzas de seguridad desalojan el Euromaidán, 35 personas resultan heridas y otras 35 son detenidas.
17 de diciembre: Rusia y Ucrania acuerdan la compra de eurobonos por valor de 15.000 millones de dólares y la reducción del precio del gas a 268,5 dólares por cada 1.000 metros cúbicos.
16 de enero de 2014: el Parlamento de Ucrania (Rada Suprema) adoptó leyes que prevén responsabilidad penal por difamación y extremismo, así como agravó las sanciones por la organización de disturbios masivos y la ocupación de edificios.
18-20 de febrero: se producen enfrentamientos armados cerca de la Rada Suprema; 25 personas mueren y más de 350 resultan heridas.
22 de febrero: la Rada declara que el entonces presidente Víktor Yanukóvich se ha "autoexcluido" del ejercicio de sus funciones y convoca elecciones para el 25 de mayo.
16 de marzo de 2014: Crimea celebró un referéndum sobre el futuro estatus de la península, más del 95% votó a favor de la incorporación a Rusia. El 18 de marzo, el presidente ruso, Vladímir Putin, y los representantes de Crimea firmaron en Moscú el tratado de adhesión de la república de Crimea y Sebastopol a la Federación de Rusia.
2 de mayo: 48 personas murieron en el incendio de la Casa de los Sindicatos de Odesa, durante los enfrentamientos entre partidarios y detractores del Euromaidán. La mayoría falleció calcinada; otras fueron agredidas al intentar salir del edificio.
El conflicto armado en el este de Ucrania comenzó en la primavera boreal de 2014, tras el cambio de poder en Kiev. Las regiones de Donetsk y Lugansk rechazaron reconocer a las nuevas autoridades ucranianas y proclamaron sus respectivas repúblicas populares. En abril de ese año, el Gobierno ucraniano lanzó una denominada "operación antiterrorista" para recuperar el control de esos territorios, lo que dio paso a enfrentamientos armados que afectaron gravemente a la población civil.
"Crimea y Donbás se separaron, y la guerra desatada por Kiev costó miles de vidas. Ya no se respetan los derechos de los rusoparlantes. El país luchaba contra el pasado. La corrupción se extendió. La democracia y una economía próspera seguían siendo un sueño inalcanzable", subrayó el presidente ruso, Vladímir Putin, en 2022.
En septiembre de 2014, las partes firmaron el primer protocolo de Minsk para establecer un alto el fuego. En febrero de 2015 se alcanzaron los acuerdos de Minsk II, que contemplaban el cese de las hostilidades, la retirada del armamento pesado y una solución política al conflicto. Sin embargo, sus disposiciones no llegaron a aplicarse y los enfrentamientos continuaron durante los años siguientes.
El 21 de febrero de 2022, Rusia reconoció la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Tres días después, Vladímir Putin anunció el inicio de la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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