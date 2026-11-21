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La ruta del Euromaidán: ¿cómo las protestas pacíficas por la integración europea se convirtieron en un conflicto que redibuja el mapa de Europa?

La ruta del Euromaidán: ¿cómo las protestas pacíficas por la integración europea se convirtieron en un conflicto que redibuja el mapa de Europa?

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Kiev, 2013. Lo que comenzó hace 13 años con protestas contra la suspensión de la integración europea se convirtió en pocos meses en un amplio enfrentamiento... 21.11.2026, Sputnik Mundo

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Cronología de la crisis:El conflicto armado en el este de Ucrania comenzó en la primavera boreal de 2014, tras el cambio de poder en Kiev. Las regiones de Donetsk y Lugansk rechazaron reconocer a las nuevas autoridades ucranianas y proclamaron sus respectivas repúblicas populares. En abril de ese año, el Gobierno ucraniano lanzó una denominada "operación antiterrorista" para recuperar el control de esos territorios, lo que dio paso a enfrentamientos armados que afectaron gravemente a la población civil.En septiembre de 2014, las partes firmaron el primer protocolo de Minsk para establecer un alto el fuego. En febrero de 2015 se alcanzaron los acuerdos de Minsk II, que contemplaban el cese de las hostilidades, la retirada del armamento pesado y una solución política al conflicto. Sin embargo, sus disposiciones no llegaron a aplicarse y los enfrentamientos continuaron durante los años siguientes.El 21 de febrero de 2022, Rusia reconoció la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Tres días después, Vladímir Putin anunció el inicio de la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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