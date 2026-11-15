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Caso Ueno Bank: Justicia paraguaya ordena embargar cuentas de exdirectivos de banco central
Caso Ueno Bank: Justicia paraguaya ordena embargar cuentas de exdirectivos de banco central
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Un juzgado del país sudamericano aprobó esta medida y también el bloqueo de la venta de bienes de tres exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP), Liana... 15.11.2026, Sputnik Mundo
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La Fiscalía sostiene que, desde diciembre de 2025, los exfuncionarios conocían los problemas de insolvencia de la institución financiera y los créditos irregulares a empresas vinculadas, pero omitieron tomar medidas para evitar que continuara captando depósitos. A inicios de noviembre, la caída de Ueno Bank dejó congelados los ahorros de millones de clientes y fondos públicos. La investigación también alcanza al expresidente Santiago Peña, al exjefe del Banco Central Carlos Carvallo y a antiguos directivos de la entidad financiera.
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Caso Ueno Bank: Justicia paraguaya ordena embargar cuentas de exdirectivos de banco central

00:30 GMT 15.11.2026
© AP Photo / Jorge SaenzLa sede central del banco Ueno Bank
La sede central del banco Ueno Bank - Sputnik Mundo, 1920, 15.11.2026
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Un juzgado del país sudamericano aprobó esta medida y también el bloqueo de la venta de bienes de tres exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP), Liana Caballero, Marco Aurelio González y Miguel Ángel Mora, detenidos por su presunta responsabilidad en el colapso de Ueno Bank.
La Fiscalía sostiene que, desde diciembre de 2025, los exfuncionarios conocían los problemas de insolvencia de la institución financiera y los créditos irregulares a empresas vinculadas, pero omitieron tomar medidas para evitar que continuara captando depósitos.

A inicios de noviembre, la caída de Ueno Bank dejó congelados los ahorros de millones de clientes y fondos públicos.
La investigación también alcanza al expresidente Santiago Peña, al exjefe del Banco Central Carlos Carvallo y a antiguos directivos de la entidad financiera.
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