La salida se produce luego de que en el Legislativo se solicitara un juicio político por mal desempeño de funciones.Asimismo, diputados acusaron a Rolón de conducir de manera deficiente las investigaciones sobre Ueno Bank y de retener durante siete meses una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Peña. Rolón comunicó su renuncia mediante una carta dirigida al presidente Pedro Alliana, en medio del proceso iniciado en la Cámara de Diputados.Dicha crisis ha alcanzado al Banco Central de Paraguay, cuyo expresidente, Carlos Carvallo, renunció junto con tres exdirectivos y actualmente están bajo prisión preventiva. Por el caso del banco, intervenido el 3 de noviembre por problemas de solvencia, también han sido imputadas 27 personas vinculadas con la entidad financiera y otras empresas.
La Presidencia de Paraguay informó a través de redes sociales que Emiliano Rolón, fiscal general del Estado, dimitió al cargo en medio de la crisis por el colapso de Ueno Bank, el cual devino en la destitución y detención del expresidente Santiago Peña.
La salida se produce luego de que en el Legislativo se solicitara un juicio político por mal desempeño de funciones.
Asimismo, diputados acusaron a Rolón de conducir de manera deficiente las investigaciones sobre Ueno Bank y de retener durante siete meses una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Peña. Rolón comunicó su renuncia mediante una carta dirigida al presidente Pedro Alliana, en medio del proceso iniciado en la Cámara de Diputados.
Dicha crisis ha alcanzado al Banco Central de Paraguay, cuyo expresidente, Carlos Carvallo, renunció junto con tres exdirectivos y actualmente están bajo prisión preventiva. Por el caso del banco, intervenido el 3 de noviembre por problemas de solvencia, también han sido imputadas 27 personas vinculadas con la entidad financiera y otras empresas.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).