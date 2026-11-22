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Bandera propia y referéndum: segunda aldea británica en los últimos meses vota por separarse del Reino Unido

Bandera propia y referéndum: segunda aldea británica en los últimos meses vota por separarse del Reino Unido

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Los residentes de una localidad británica de Barnham, situada en el condado Suffolk, votaron simbólicamente a favor de abandonar el Reino Unido en un... 22.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-22T14:03+0000

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Unas 257 personas votaron a favor y 16 en contra. Una de las papeletas fue declarada nula, informaron los medios.La consulta fue impulsada por la oposición de los residentes a la reconversión de la antigua base aérea en un centro de alojamiento para migrantes que llegan irregularmente al país a través del canal de la Mancha. Sin embargo, el referéndum es meramente simbólico: sus resultados no tienen validez legal ni implican ningún cambio en el estatus de Barnham.Tras la votación, Helen Beck, integrante del consejo parroquial y presidenta de la asociación de vecinos, presentó una nueva bandera local. El diseño muestra un alcaraván, ave característica de la zona, sobre un fondo azul de Suffolk. El pájaro fue bautizado como Andy, en una aparente referencia al primer ministro británico, Andy Burnham.Un episodio similar tuvo lugar anteriormente en Piddington, en el condado de Oxfordshire, donde los vecinos también votaron a favor de la independencia simbólica ante los planes de instalar un centro para solicitantes de asilo en una propiedad cercana del Ministerio de Defensa. En septiembre, medios británicos informaron de que los habitantes de Crowborough, en el sur del país, contemplaban organizar una consulta semejante por el posible alojamiento de migrantes en una base militar próxima.Las consultas reflejan el creciente descontento de algunas comunidades con la política migratoria británica. Según el Ministerio del Interior, unas 41.500 personas llegaron al Reino Unido en pequeñas embarcaciones a través del canal de la Mancha en 2025, lo que ha intensificado las demandas de reforzar el control fronterizo y restringir el alojamiento de solicitantes de asilo.Al mismo tiempo, en el país se suceden las protestas contra la instalación de migrantes en hoteles, centros especiales y antiguas instalaciones militares. Según la organización independiente ACLED, durante los primeros 22 meses del Gobierno del ex primer ministro Keir Starmer se registraron 328 protestas antimigratorias y de extrema derecha, frente a 63 durante los cuatro años y medio anteriores. Solo en Escocia, entre comienzos de 2026 y el 22 de junio, se contabilizaron 144 movilizaciones contra la inmigración. Estas manifestaciones a menudo coinciden con contraprotestas y, en ocasiones, derivan en enfrentamientos con la Policía.

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