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"Algo realmente surrealista": Verstappen gana el Gran Premio de Las Vegas por tercera vez en cuatro años

"Algo realmente surrealista": Verstappen gana el Gran Premio de Las Vegas por tercera vez en cuatro años

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El tetracampeón mundial de la Fórmula 1, el piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen, ganó el Gran Premio de Las Vegas de 2026 para afianzarse en el... 22.11.2026, Sputnik Mundo

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Max Verstappen partió desde la pole position y controló de principio a fin una carrera a pesar de los intentos de adelantarlo. El primero en desafiar al neerlandés fue el británico George Russell. Lo rebasó varias veces, pero siempre terminó perdiendo la punta. Luego vino el campeón flamante de la Fórmula 1, el italiano Andrea Kimi Antonelli. Pero el italiano se rezagó cerca del final ante el tetracampeón. Y finalmente, Lando Norris lo intentó, pero ocupó el segundo puesto.A su vez, Lando Norris, de McLaren, cruzó la meta seis segundos después que Verstappen, obteniendo así 18 puntos. Oscar Jack Piastri, también de McLaren, terminó siete segundos más tarde que el ganador, recibiendo 15 puntos."La segunda mitad de la carrera fue muy fuerte en términos de no cometer errores, evitar el caos de algunos de los otros que estaban alrededor de nosotros y competir de la manera correcta en las últimas tres o cuatro vueltas, en términos de posición y aerodinámica", explicó Norris.Esta fue la cuarta victoria de Verstappen este año, tras sus triunfos en Baréin, Singapur y Ciudad de México. El piloto de Red Bull ganó cuatro de las últimas cinco carreras. Además, fue su tercera victoria en el circuito urbano de Las Vegas.

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