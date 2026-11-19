La FIFA nombra a tres candidatos para el puesto de su próximo presidente
© Foto : CC BY 4.0 / 首相官邸ホームページ, CC BY-SA 4.0 / Bryan Berlin, AP / Aurelien MorissardEl presidente de la Asociación de Fútbol de Japón, Kohzo Tashima; el actual presidente de FIFA, Gianni Infantino; el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo
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La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció la nominación de tres candidatos para el cargo de jefe de la organización. Entre ellos figuran el actual presidente, Gianni Infantino; el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo; y el presidente de la Asociación de Fútbol de Japón, Kohzo Tashima.
"La Secretaría General de la FIFA ha recibido las siguientes candidaturas propuestas por las federaciones miembros de la FIFA para las elecciones presidenciales que se celebrarán en el 77 Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos, el 18 de marzo de 2027. Los nombres de los candidatos aparecen en orden alfabético por apellido: Philippe Diallo, Gianni Infantino y Kohzo Tashima", indicó la organización en un comunicado.
El ente rector del fútbol señaló que la comisión electoral evaluará las candidaturas y decidirá si son admitidas o no.
Antes, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) descartó apoyar la reelección del suizo Infantino como presidente de la FIFA y abogó por que "la FIFA vuelva a ser gobernada como una institución, y no en torno a un solo individuo".
Esto sucede en medio de escándalos en torno a Gianni Infantino. A finales de julio, se anunció la intención del presidente de la FIFA de vender su participación en la Copa Mundial y propuso la creación de la FIFA Forward Enterprise, una empresa que incrementaría los beneficios de las asociaciones miembros de la FIFA y contribuiría al desarrollo del fútbol a nivel mundial.
De acuerdo con la propuesta impulsada por Infantino, a partir de 2027 cada una de las 211 asociaciones nacionales podría recibir hasta 40 millones de dólares por ciclo cuatrienal a través de los programas FIFA Forward y FIFA Fast-Forward, mientras que en un período de 12 años los desembolsos podrían alcanzar unos 86 millones de dólares, según informaron medios especializados.
El posible comprador es un grupo de inversores liderado por Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump. La Administración presidencial estadounidense ya ha sido consultada sobre el plan, y JP Morgan está gestionando el proceso.
La iniciativa ha sido criticada no solo por la UEFA, sino también por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). En agosto de 2026, las federaciones de fútbol de cinco países nórdicos expresaron su falta de confianza en el presidente de la FIFA y exigieron una auditoría del sistema de gobernanza de la organización.
Además, el levantamiento de la suspensión del delantero de la selección estadounidense Folarin Balogun para el Mundial de 2026, tras una llamada de Donald Trump, también generó críticas. FairSquare presentó una queja ante el COI, pero el comité se negó a sancionar a Gianni Infantino, alegando su falta de injerencia en los asuntos de las federaciones.
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