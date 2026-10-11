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"Estoy muy contento": Verstappen conquista Singapur después de 10 intentos
"Estoy muy contento": Verstappen conquista Singapur después de 10 intentos
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El tetracampeón mundial de la Fórmula 1, el piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen, consiguió su primera victoria en el Gran Premio de Singapur de... 11.10.2026, Sputnik Mundo
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Max Verstappen partió desde la pole position, controló la carrera y cruzó la meta en 1:42:00, recibiendo sus 25 puntos correspondientes más un punto por hacer la vuelta más rápida.El piloto neerlandés dio continuidad a su primera victoria de la temporada en Malasia la semana pasada y al triunfo en la carrera sprint del sábado 10 de octubre. Verstappen ganó por primera vez la carrera en Singapur después de 10 intentos.En segundo lugar terminó Charles Leclerc, de Ferrari, al cruzar la meta 7 segundos después que Verstappen, obteniendo así 18 puntos. A su vez, Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, terminó 24 segundos más tarde que el ganador, recibiendo 15 puntos.Sin embargo, ahora el italiano, de 20 años, lidera la clasificación del Mundial con 340 puntos. Eso significa que Antonelli podría convertirse en el campeón más joven en la historia de la F1.La próxima carrera del campeonato de la Fórmula 1 se celebrará el 25 de octubre en Estados Unidos.
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"Estoy muy contento": Verstappen conquista Singapur después de 10 intentos

16:41 GMT 11.10.2026
© REUTERS Edgar SuMax Verstappen, piloto de Red Bull, celebra con un trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Singapur, el 11 de octubre de 2026
Max Verstappen, piloto de Red Bull, celebra con un trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Singapur, el 11 de octubre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 11.10.2026
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El tetracampeón mundial de la Fórmula 1, el piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen, consiguió su primera victoria en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El segundo lugar lo ocupó el monegasco Charles Leclerc y el tercero, el italiano Andrea Kimi Antonelli.
Max Verstappen partió desde la pole position, controló la carrera y cruzó la meta en 1:42:00, recibiendo sus 25 puntos correspondientes más un punto por hacer la vuelta más rápida.
El piloto neerlandés dio continuidad a su primera victoria de la temporada en Malasia la semana pasada y al triunfo en la carrera sprint del sábado 10 de octubre. Verstappen ganó por primera vez la carrera en Singapur después de 10 intentos.

"Ha llevado tiempo, pero creo que esta carrera ha sido muy buena", expresó, agregando que "por supuesto, estoy muy contento de ganar aquí".

En segundo lugar terminó Charles Leclerc, de Ferrari, al cruzar la meta 7 segundos después que Verstappen, obteniendo así 18 puntos. A su vez, Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, terminó 24 segundos más tarde que el ganador, recibiendo 15 puntos.
Sin embargo, ahora el italiano, de 20 años, lidera la clasificación del Mundial con 340 puntos. Eso significa que Antonelli podría convertirse en el campeón más joven en la historia de la F1.
La próxima carrera del campeonato de la Fórmula 1 se celebrará el 25 de octubre en Estados Unidos.
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