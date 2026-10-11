https://noticiaslatam.lat/20261011/estoy-muy-contento-verstappen-conquista-singapur-despues-de-10-intentos-1175398318.html

"Estoy muy contento": Verstappen conquista Singapur después de 10 intentos

"Estoy muy contento": Verstappen conquista Singapur después de 10 intentos

Sputnik Mundo

El tetracampeón mundial de la Fórmula 1, el piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen, consiguió su primera victoria en el Gran Premio de Singapur de... 11.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-11T16:41+0000

2026-10-11T16:41+0000

2026-10-11T16:41+0000

estilo de vida

max verstappen

⚽ deportes

fórmula 1

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/0b/1175398157_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_b3f67875a6d15074ba763dab74724f4d.jpg

Max Verstappen partió desde la pole position, controló la carrera y cruzó la meta en 1:42:00, recibiendo sus 25 puntos correspondientes más un punto por hacer la vuelta más rápida.El piloto neerlandés dio continuidad a su primera victoria de la temporada en Malasia la semana pasada y al triunfo en la carrera sprint del sábado 10 de octubre. Verstappen ganó por primera vez la carrera en Singapur después de 10 intentos.En segundo lugar terminó Charles Leclerc, de Ferrari, al cruzar la meta 7 segundos después que Verstappen, obteniendo así 18 puntos. A su vez, Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, terminó 24 segundos más tarde que el ganador, recibiendo 15 puntos.Sin embargo, ahora el italiano, de 20 años, lidera la clasificación del Mundial con 340 puntos. Eso significa que Antonelli podría convertirse en el campeón más joven en la historia de la F1.La próxima carrera del campeonato de la Fórmula 1 se celebrará el 25 de octubre en Estados Unidos.

https://noticiaslatam.lat/20261004/ruptura-en-el-vestidor-que-le-espera-a-la-seleccion-portuguesa-y-al-propio-ronaldo-tras-su-posible-1175303666.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

max verstappen, ⚽ deportes, fórmula 1