Recientemente, Xi, Putin y Trump sostuvieron esta semana su primer encuentro trilateral, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebró en Shenzhen (sureste), China. Como resultado, los tres mandatarios adoptaron una declaración conjunta.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó varias imágenes en Truth Social donde está saludando a sus pares de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping.
En algunas de ellas, puso la frase "amigos", en referencia a la relación que sostiene con los jefes de Estado.
Recientemente, Xi, Putin y Trump sostuvieron esta semana su primer encuentro trilateral, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebró en Shenzhen (sureste), China.