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"No podemos dejar que los cárteles dirijan México", advierte Trump
"No podemos dejar que los cárteles dirijan México", advierte Trump
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El presidente estadounidense Donald Trump reveló de qué conversó con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum en China, en el marco de la cumbre APEC... 21.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-21T00:30+0000
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Fueron dos temas abordados: un nuevo acuerdo comercial y las acciones contra los cárteles de la droga.Desde el inicio de la segunda Administración de Donald Trump en EEUU, Washington ha amenazado a México con desplegar militares en el país latinoamericano, presuntamente para combatir a los cárteles. Esto ha sido constantemente rechazado por Sheinbaum.
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"No podemos dejar que los cárteles dirijan México", advierte Trump
El presidente estadounidense Donald Trump reveló de qué conversó con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum en China, en el marco de la cumbre APEC, realizada en Shenzhen.
Fueron dos temas abordados: un nuevo acuerdo comercial y las acciones contra los cárteles de la droga.
"Estamos colaborando con ella y trabajando con ella en el tema de los cárteles, porque los cárteles controlan México.
Se lo dije", comentó.
Desde el inicio de la segunda Administración de Donald Trump en EEUU,
Washington ha amenazado a México con desplegar militares en el país latinoamericano,
presuntamente para combatir a los cárteles. Esto ha sido constantemente rechazado por Sheinbaum.
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