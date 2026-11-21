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Fuerzas rusas golpean un lugar de reunión de altos representantes militares ucranianos y extranjeros en el último día
Fuerzas rusas golpean un lugar de reunión de altos representantes militares ucranianos y extranjeros en el último día
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Durante la última jornada, las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron un lugar de reunión de representantes de alto nivel de las FFAA de Ucrania y representantes... 21.11.2026, Sputnik Mundo
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En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 335 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó hasta 200 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 165 soldados ucranianos y el grupo Este, hasta 205 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 20 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 260 militares.Asimismo, las tropas rusas ejecutaron ataques de alta precisión contra la infraestructura energética y de transporte utilizada con fines militares, lugares de producción, almacenamiento de drones y lanchas no tripuladas, aeródromos militares, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios en 148 zonas.Durante las últimas 24 horas, también se inutilizaron 17 vehículos blindados. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 464 drones, agregan desde el ente castrense.
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Fuerzas rusas golpean un lugar de reunión de altos representantes militares ucranianos y extranjeros en el último día
Durante la última jornada, las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron un lugar de reunión de representantes de alto nivel de las FFAA de Ucrania y representantes del complejo militar-industrial, incluidos extranjeros, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo período, Kiev perdió unos 1.185 soldados.
En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 335 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó hasta 200 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 165 soldados ucranianos y el grupo Este, hasta 205 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 20 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 260 militares.
Asimismo, las tropas rusas ejecutaron ataques de alta precisión contra la infraestructura energética y de transporte utilizada con fines militares, lugares de producción, almacenamiento de drones y lanchas no tripuladas, aeródromos militares, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios en 148 zonas.
Durante las últimas 24 horas, también se inutilizaron 17 vehículos blindados. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 464 drones, agregan desde el ente castrense.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 294.492 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.735 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.797 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.966 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 77.772 vehículos militares especiales.