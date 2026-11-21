Esto es parte del Escudo de las Américas, iniciativa con la que la Casa Blanca pretende extender su influencia militar y política en la región."El presidente Trump ha dado prioridad a nuestro hemisferio y ha dejado en claro, junto con nuestros socios, que no cederemos nuestro patio trasero a adversarios extranjeros ni a los cárteles transnacionales. No podemos hacer este trabajo solos", declaró.
El Departamento de Guerra de EEUU compartió un video de la visita que realizó su titular a Honduras, y en la cual, Pete Hegseth, destacó la inversión que ha hecho Washington en materia de seguridad transfronteriza.
El funcionario indicó que, tan sólo para este país centroamericano, EEUU ha invertido 14 millones de dólares en equipo de combate para "fortalecer la seguridad regional" y "la lucha contra los narcoterroristas".
"El presidente Trump ha dado prioridad a nuestro hemisferio y ha dejado en claro, junto con nuestros socios, que no cederemos nuestro patio trasero a adversarios extranjeros ni a los cárteles transnacionales. No podemos hacer este trabajo solos", declaró.
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