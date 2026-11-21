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EEUU mantiene alerta ante incremento de casos de gusano barrenador

EEUU mantiene alerta ante incremento de casos de gusano barrenador

Sputnik Mundo

Los casos de gusano barrenador en Estados Unidos aumentaron durante noviembre por las condiciones climáticas más cálidas y húmedas que se han registrado en el... 21.11.2026, Sputnik Mundo

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La dependencia contabilizó este mes 64 infestaciones en ganado, perros, caballos y otros animales domésticos, frente a los 34 casos registrados en octubre y los tres de septiembre. Desde junio, el organismo ha confirmado 149 casos en animales domésticos, además de dos en alces silvestres.De acuerdo con los datos oficiales, 73 infestaciones permanecían activas hasta el 19 de noviembre, en contraste con las dos reportadas a finales de septiembre. La evolución de la plaga preocupa a los ganaderos, quienes advierten que la disponibilidad limitada de moscas estériles utilizadas para frenar su reproducción podría dificultar el control.El USDA trabaja para incrementar la producción de dichos insectos, mientras el Cuerpo de Ingenieros del Ejército supervisa la construcción de una planta en el sur de Texas (sureste), cuya apertura está prevista para el próximo año. Además, el subsecretario de Agricultura, Dudley Hoskins, informó a la prensa occidental que avanza un proyecto para probar moscas estériles modificadas genéticamente como parte de la respuesta.La presencia del parásito fue detectada por primera vez en Estados Unidos en junio, cuando se encontró en un ternero de Texas, después de que la plaga avanzara hacia el norte desde México. Posteriormente, se confirmaron más infestaciones en Texas y Nuevo México, y el mes pasado llegó a Arizona, donde se reportan nueve casos activos distribuidos en cuatro condados.Un veterinario estatal de Arizona (suroeste), Ryan Wolker, explicó que la plaga ingresó desde el sur y el este, y atribuyó su expansión a la progresión natural de la infestación y al suministro limitado de machos estériles.

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