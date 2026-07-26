México liberará moscas estériles para combatir al gusano barrenador

Durante una visita a Morelos (centro), la mandataria detalló que la reapertura de las exportaciones de carne hacia Estados Unidos empezará alrededor de la tercera semana de agosto, primero en Sonora (noroeste) y, posteriormente, desde dos puntos en el estado de Chihuahua (norte). "Es muy buena noticia, porque todos los ganaderos del país, particularmente los del norte que se dedican a criar y después a exportar a Estados Unidos, ya van a poder recuperarse. Eso ayuda a todas estas familias y, en general, a la economía del país", declaró.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que será dentro de dos semanas cuando comiencen a liberarse los insectos, de norte a sur del territorio.
Al mismo tiempo, se analiza una nueva cepa "que es más eficiente" para combatir la plaga de larvas.
Durante una visita a Morelos (centro), la mandataria detalló que la reapertura de las exportaciones de carne hacia Estados Unidos empezará alrededor de la tercera semana de agosto, primero en Sonora (noroeste) y, posteriormente, desde dos puntos en el estado de Chihuahua (norte).
"Es muy buena noticia, porque todos los ganaderos del país, particularmente los del norte que se dedican a criar y después a exportar a Estados Unidos, ya van a poder recuperarse. Eso ayuda a todas estas familias y, en general, a la economía del país", declaró.
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