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"Dividir para dominar": Putin explica qué hay detrás de la presión contra Rusia
"Dividir para dominar": Putin explica qué hay detrás de la presión contra Rusia
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Los adversarios de Rusia siempre han buscado "dividirla para dominarla", afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin. En sus palabras, lo que está ocurriendo... 21.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-21T18:38+0000
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Este mismo objetivo estuvo detrás de la invasión napoleónica, la Primera Guerra Mundial y la Gran Guerra Patria (Segunda Guerra Mundial), subrayó el mandatario ruso.Según el presidente ruso, algo similar ocurrió en la antigüedad, cuando Rusia quedó fragmentada. El mandatario explicó que, tras el inicio de la reunificación de las tierras rusas después del llamado yugo mongol, parte de los territorios de la antigua Rus —entre ellos Kiev y las actuales regiones de Chernígov y Zhitómir— pasó a formar parte del Estado ruso-lituano y, posteriormente, de la mancomunidad de Polonia-Lituania, donde los polacos asumieron una posición dominante.Putin señaló que las autoridades comenzaron entonces una política de polonización, imponiendo progresivamente la lengua y las costumbres polacas. Según recordó, la población local, que se identificaba como rusa, sufrió un trato discriminatorio y fue considerada de segunda categoría. En sus palabras, esta situación se prolongó durante siglos, incluso hasta vísperas de la Primera Guerra Mundial.Anteriormente, Putin afirmó que Occidente no ha logrado infligir una derrota estratégica a Rusia y consideró "poco probable" que lo consiga antes de 2030. Señaló que Moscú no desea una guerra con Europa, pero que está preparada para un eventual agravamiento de la situación, advirtiendo de graves consecuencias para todas las partes.
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"Dividir para dominar": Putin explica qué hay detrás de la presión contra Rusia
Los adversarios de Rusia siempre han buscado "dividirla para dominarla", afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin. En sus palabras, lo que está ocurriendo actualmente responde al intento de debilitar al país y someterlo a sus propios intereses.
"Esto ha ocurrido muchas veces a lo largo de nuestra historia. Cada vez que Rusia se hacía más fuerte y poderosa, surgían fuerzas que pretendían dividirla para poder dominarla", explicó Vladímir Putin en una entrevista con el director de cine serbio Emir Kusturica.
Este mismo objetivo estuvo detrás de la invasión napoleónica, la Primera Guerra Mundial y la Gran Guerra Patria (Segunda Guerra Mundial), subrayó el mandatario ruso.
"En mi opinión, las consideraciones ideológicas desempeñaron un papel absolutamente secundario o incluso terciario. Lo más importante eran los intereses geopolíticos y el objetivo de dividir para dominar", afirmó.
Según el presidente ruso, algo similar ocurrió en la antigüedad, cuando Rusia quedó fragmentada. El mandatario explicó que, tras el inicio de la reunificación de las tierras rusas después del llamado yugo mongol, parte de los territorios de la antigua Rus —entre ellos Kiev y las actuales regiones de Chernígov y Zhitómir— pasó a formar parte del Estado ruso-lituano y, posteriormente, de la mancomunidad de Polonia-Lituania, donde los polacos asumieron una posición dominante.
Putin señaló que las autoridades comenzaron entonces una política de polonización, imponiendo progresivamente la lengua y las costumbres polacas. Según recordó, la población local, que se identificaba como rusa, sufrió un trato discriminatorio y fue considerada de segunda categoría. En sus palabras, esta situación se prolongó durante siglos, incluso hasta vísperas de la Primera Guerra Mundial.
Anteriormente, Putin afirmó que Occidente no ha logrado infligir una derrota estratégica a Rusia
y consideró "poco probable" que lo consiga antes de 2030. Señaló que Moscú no desea una guerra con Europa, pero que está preparada para un eventual agravamiento de la situación, advirtiendo de graves consecuencias para todas las partes.
4 de noviembre, 09:34 GMT