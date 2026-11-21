https://noticiaslatam.lat/20261121/dividir-para-dominar-putin-explica-que-hay-detras-de-la-presion-contra-rusia-1175981715.html

"Dividir para dominar": Putin explica qué hay detrás de la presión contra Rusia

"Dividir para dominar": Putin explica qué hay detrás de la presión contra Rusia

Sputnik Mundo

Los adversarios de Rusia siempre han buscado "dividirla para dominarla", afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin. En sus palabras, lo que está ocurriendo... 21.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-21T18:38+0000

2026-11-21T18:38+0000

2026-11-21T18:38+0000

internacional

política

vladímir putin

emir kusturica

occidente

ucrania

🌍 europa

rusia

historia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/15/1175981839_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_56ee790f69ebd45916ac9f3d1107bcd9.jpg

Este mismo objetivo estuvo detrás de la invasión napoleónica, la Primera Guerra Mundial y la Gran Guerra Patria (Segunda Guerra Mundial), subrayó el mandatario ruso.Según el presidente ruso, algo similar ocurrió en la antigüedad, cuando Rusia quedó fragmentada. El mandatario explicó que, tras el inicio de la reunificación de las tierras rusas después del llamado yugo mongol, parte de los territorios de la antigua Rus —entre ellos Kiev y las actuales regiones de Chernígov y Zhitómir— pasó a formar parte del Estado ruso-lituano y, posteriormente, de la mancomunidad de Polonia-Lituania, donde los polacos asumieron una posición dominante.Putin señaló que las autoridades comenzaron entonces una política de polonización, imponiendo progresivamente la lengua y las costumbres polacas. Según recordó, la población local, que se identificaba como rusa, sufrió un trato discriminatorio y fue considerada de segunda categoría. En sus palabras, esta situación se prolongó durante siglos, incluso hasta vísperas de la Primera Guerra Mundial.Anteriormente, Putin afirmó que Occidente no ha logrado infligir una derrota estratégica a Rusia y consideró "poco probable" que lo consiga antes de 2030. Señaló que Moscú no desea una guerra con Europa, pero que está preparada para un eventual agravamiento de la situación, advirtiendo de graves consecuencias para todas las partes.

https://noticiaslatam.lat/20261104/es-como-separar-la-corteza-del-arbol-occidente-no-lograra-separar-a-ucrania-de-rusia-considera-un-1175733256.html

occidente

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, vladímir putin, emir kusturica, occidente, ucrania, 🌍 europa, rusia, historia