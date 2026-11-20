Rusia libera 2 localidades y abate más de 7.000 militares ucranianos en una semana
© Sputnik / Andrey Kazakov / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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Durante la última semana, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron dos asentamientos en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso.
"La semana pasada, las unidades del grupo de fuerzas Este continuaron su avance hacia el interior de las líneas defensivas del enemigo y, gracias a sus acciones decididas, liberaron las localidades de Tersianka y Zalivnoye, en la región de Zaporozhie", indica el comunicado semanal.
En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 2.375 militares ucranianos abatidos, detallan desde la entidad castrense.
A estas bajas se suman más de 1.495 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, más de 1.360 en la de la agrupación Este, más de 1.150 en la del grupo Norte, más de 1.150 en la del grupo Sur y alrededor de 145 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA rusas realizaron 2 ataques masivos y 11 combinados con armas de alta precisión y drones contra las instalaciones militares ucranianas.
De este modo, alcanzaron la industria militar de Ucrania involucrada en la producción de misiles de crucero y drones, centros logísticos, la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, talleres de producción y almacenes de complejos robóticos, aeródromos militares y depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios.
Además, fueron golpeadas las instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos, destinadas a las necesidades de las FFAA de Ucrania. En particular, fuerzas rusas neutralizaron 12 buques.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó 11 bombas guiadas, 13 misiles Flamingo, ocho Neptun ucranianos, dos proyectiles de sistemas Himars, además de derribar 6.808 drones ucranianos.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 294.028 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.718 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.797 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.962 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 77.686 vehículos militares especiales.
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