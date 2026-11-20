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Rusia expresa preocupación por los planes de EEUU de ampliar su arsenal nuclear con la bomba B-94
Rusia expresa preocupación por los planes de EEUU de ampliar su arsenal nuclear con la bomba B-94
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Rusia sigue de cerca el desarrollo del arsenal nuclear estadounidense y expresa preocupación por los planes de ampliar sus opciones de uso en conflictos... 20.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-20T18:21+0000
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La representante pidió cautela a la hora de evaluar el proyecto, al señalar que la información comenzó a difundirse hace apenas unos días y que, por ahora, es muy limitada. Además, precisó que los datos proceden de documentos preliminares del presupuesto militar estadounidense, "todavía no aprobados". Por este motivo, Zajárova consideró prematuro extraer conclusiones definitivas sobre las características y el alcance del programa. "Solo será posible extraer conclusiones definitivas sobre la naturaleza y el alcance de este programa a medida que aparezcan nuevos datos y se realice el correspondiente análisis por parte de expertos", explicó.No obstante, la vocera recordó que Moscú sigue de cerca los esfuerzos estadounidenses para ampliar su arsenal nuclear y señaló que estos forman parte de una serie de programas que Rusia considera desestabilizadores. En particular, mencionó las intenciones previamente anunciadas por los militares estadounidenses de prepararse para escenarios que contemplen "un uso racional de las armas nucleares en el teatro de operaciones", según la terminología del Pentágono.A su juicio, EEUU está estudiando opciones adicionales para el denominado "uso limitado" de armas nucleares en conflictos regionales, bajo el argumento de su supuesta racionalidad. Anteriormente, los medios informaron que EEUU prevé destinar más de 77,1 millones de dólares al desarrollo de la nueva bomba termonuclear aérea B-94, de acuerdo con un documento publicado por el Comité de Asignaciones del Senado estadounidense. La información sobre el proyecto figura en los documentos relativos a la financiación del Departamento de Energía y otras agencias federales para el ejercicio fiscal 2027.El medio estadounidense The War Zone apunta a que el programa podría estar relacionado con el sistema NDS-A, cuyo desarrollo se lleva a cabo al menos desde 2022. Según esta interpretación, el nuevo proyecto podría sustituir a las antiguas bombas B83-1. No obstante, las autoridades estadounidenses todavía no han divulgado oficialmente todos los detalles sobre las características y el propósito de la B-94.
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Rusia expresa preocupación por los planes de EEUU de ampliar su arsenal nuclear con la bomba B-94
Rusia sigue de cerca el desarrollo del arsenal nuclear estadounidense y expresa preocupación por los planes de ampliar sus opciones de uso en conflictos regionales, declaró a Sputnik la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, al comentar las informaciones sobre el supuesto desarrollo de la nueva bomba aérea de caída libre B-94.
La representante pidió cautela a la hora de evaluar el proyecto, al señalar que la información comenzó a difundirse hace apenas unos días y que, por ahora, es muy limitada.
"La información fragmentaria contenida en una supuesta filtración es, por el momento, muy escasa", subrayó.
Además, precisó que los datos proceden de documentos preliminares del presupuesto militar estadounidense, "todavía no aprobados". Por este motivo, Zajárova consideró prematuro extraer conclusiones definitivas sobre las características y el alcance del programa.
"Solo será posible extraer conclusiones definitivas sobre la naturaleza y el alcance de este programa a medida que aparezcan nuevos datos y se realice el correspondiente análisis por parte de expertos", explicó.
No obstante, la vocera recordó que Moscú sigue de cerca los esfuerzos estadounidenses para ampliar su arsenal nuclear y señaló que estos forman parte de una serie de programas que Rusia considera desestabilizadores. En particular, mencionó las intenciones previamente anunciadas por los militares estadounidenses de prepararse para escenarios que contemplen "un uso racional de las armas nucleares en el teatro de operaciones", según la terminología del Pentágono.
"Estamos ante una tendencia preocupante".
María Zajárova
Portavoz de Exteriores rusa
A su juicio, EEUU está estudiando opciones adicionales para el denominado "uso limitado" de armas nucleares en conflictos regionales, bajo el argumento de su supuesta racionalidad.
"Esto pone claramente de manifiesto la concepción predominante entre los militares estadounidenses sobre el umbral de uso aceptable de armas nucleares, algo que, sin duda, no puede sino generar preocupación", concluyó.
Anteriormente, los medios informaron que EEUU prevé destinar más de 77,1 millones de dólares al desarrollo de la nueva bomba termonuclear aérea B-94, de acuerdo con un documento publicado por el Comité de Asignaciones del Senado estadounidense. La información sobre el proyecto figura en los documentos relativos a la financiación del Departamento de Energía y otras agencias federales para el ejercicio fiscal 2027.
El medio estadounidense The War Zone apunta a que el programa podría estar relacionado con el sistema NDS-A, cuyo desarrollo se lleva a cabo al menos desde 2022. Según esta interpretación, el nuevo proyecto podría sustituir a las antiguas bombas B83-1. No obstante, las autoridades estadounidenses todavía no han divulgado oficialmente todos los detalles sobre las características y el propósito de la B-94.
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