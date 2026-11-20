La Comisión Europea dio a conocer que fue blanco de una campaña de ciberataques asistida por IA durante octubre, aunque aseguró que, hasta el momento, no ha encontrado indicios de una filtración de datos que afecte a su personal.Asimismo, el portavoz de la Unión Europea (UE), Thomas Regnier, confirmó que el organismo adoptó medidas para responder a la actividad informática maliciosa, detectada el 22 de octubre y cuya existencia fue corroborada mediante una investigación inicial el día 26 del mismo mes.Regnier explicó que la campaña fue posibilitada por el uso indebido de una herramienta de inteligencia artificial.No obstante, señaló que las pesquisas no han encontrado evidencias de que se hayan comprometido datos del conjunto de trabajadores de la Comisión Europea.Las autoridades europeas tampoco han identificado a los responsables de la operación. Según un funcionario comunitario, los atacantes utilizaron Artex, una herramienta china de ciberseguridad basada en IA, diseñada para ayudar a las organizaciones a fortalecer sus sistemas de protección.El incidente ocurre mientras Europa mantiene un nivel elevado de alerta ante las amenazas informáticas, después de una serie de ataques contra congeladores de supermercados en distintos países del continente durante octubre y noviembre.
La operación habría aprovechado una herramienta china de ciberseguridad basada en inteligencia artificial, mientras las autoridades comunitarias mantienen abierta la investigación para determinar su alcance y origen.
La Comisión Europea dio a conocer que fue blanco de una campaña de ciberataques asistida por IA durante octubre, aunque aseguró que, hasta el momento, no ha encontrado indicios de una filtración de datos que afecte a su personal.
Asimismo, el portavoz de la Unión Europea (UE), Thomas Regnier, confirmó que el organismo adoptó medidas para responder a la actividad informática maliciosa, detectada el 22 de octubre y cuya existencia fue corroborada mediante una investigación inicial el día 26 del mismo mes.
No obstante, señaló que las pesquisas no han encontrado evidencias de que se hayan comprometido datos del conjunto de trabajadores de la Comisión Europea.
Las autoridades europeas tampoco han identificado a los responsables de la operación. Según un funcionario comunitario, los atacantes utilizaron Artex, una herramienta china de ciberseguridad basada en IA, diseñada para ayudar a las organizaciones a fortalecer sus sistemas de protección.
El incidente ocurre mientras Europa mantiene un nivel elevado de alerta ante las amenazas informáticas, después de una serie de ataques contra congeladores de supermercados en distintos países del continente durante octubre y noviembre.
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