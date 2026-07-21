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La IA se está convirtiendo en un arma geopolítica, consideran en la Comisión Europea
La IA se está convirtiendo en un arma geopolítica, consideran en la Comisión Europea
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Europa necesita desarrollar sus propias alternativas a los modelos de la inteligencia artificial (IA) de EEUU, señaló a medios la vicepresidenta ejecutiva de... 21.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-21T13:02+0000
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En este contexto, sostuvo que Bruselas teme depender de terceros países para tecnologías críticas, ya que los Gobiernos con el poder de impedir el acceso a los modelos de la IA podrían utilizarlo en beneficio propio.Según Virkkunen, quienes controlan las tecnologías críticas "no solo dominan la economía", sino que también cuentan con "un gran activo estratégico" a nivel geopolítico, por lo que es tan importante para Europa desarrollar su "propia soberanía tecnológica"."Sabemos que en los próximos meses y años saldrán al mercado más modelos de IA de este tipo, con un gran potencial. Por eso tenemos que estar muy bien preparados para ello", aseveró.
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La IA se está convirtiendo en un arma geopolítica, consideran en la Comisión Europea
Europa necesita desarrollar sus propias alternativas a los modelos de la inteligencia artificial (IA) de EEUU, señaló a medios la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen. De lo contrario, correrá el riesgo de quedarse sin capacidades estratégicas, advirtió.
En este contexto, sostuvo que Bruselas teme depender de terceros países para tecnologías críticas, ya que los Gobiernos con el poder de impedir el acceso a los modelos de la IA podrían utilizarlo en beneficio propio.
"También es muy importante que Europa refuerce sus propias capacidades y que no dependamos de terceros países para estas tecnologías tan vitales", consideró.
Según Virkkunen, quienes controlan las tecnologías críticas "no solo dominan la economía", sino que también cuentan con "un gran activo estratégico" a nivel geopolítico, por lo que es tan importante para Europa desarrollar su "propia soberanía tecnológica".
"Sabemos que en los próximos meses y años saldrán al mercado más modelos de IA de este tipo, con un gran potencial. Por eso tenemos que estar muy bien preparados para ello", aseveró.