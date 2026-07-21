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La IA se está convirtiendo en un arma geopolítica, consideran en la Comisión Europea

La IA se está convirtiendo en un arma geopolítica, consideran en la Comisión Europea

Sputnik Mundo

Europa necesita desarrollar sus propias alternativas a los modelos de la inteligencia artificial (IA) de EEUU, señaló a medios la vicepresidenta ejecutiva de... 21.07.2026, Sputnik Mundo

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En este contexto, sostuvo que Bruselas teme depender de terceros países para tecnologías críticas, ya que los Gobiernos con el poder de impedir el acceso a los modelos de la IA podrían utilizarlo en beneficio propio.Según Virkkunen, quienes controlan las tecnologías críticas "no solo dominan la economía", sino que también cuentan con "un gran activo estratégico" a nivel geopolítico, por lo que es tan importante para Europa desarrollar su "propia soberanía tecnológica"."Sabemos que en los próximos meses y años saldrán al mercado más modelos de IA de este tipo, con un gran potencial. Por eso tenemos que estar muy bien preparados para ello", aseveró.

https://noticiaslatam.lat/20260719/como-china-se-posiciona-como-guia-en-la-normativa-mundial-de-la-ia-1174332953.html

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