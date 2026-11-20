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Japan Tobacco afrontaría pérdidas multimillonarias al cierre del año tras perder sus activos en Rusia
Japan Tobacco afrontaría pérdidas multimillonarias al cierre del año tras perder sus activos en Rusia
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La mayor tabacalera del mundo revisó sus previsiones financieras y ahora calcula que registrará pérdidas de 2.300 millones de dólares, informa la revista... 20.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-20T13:28+0000
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Tras perder el control de estos activos, la compañía amortizó su valor, estimado en unos 8.600 millones de dólares. De este modo, la previsión para finales de año, que inicialmente apuntaba a unos beneficios de 6.500 millones de dólares, se convirtió en una estimación de pérdidas por valor de 2.300 millones, señala la publicación.A principios de noviembre, por orden del presidente ruso, Vladímir Putin, la administración temporal de los activos de la corporación japonesa pasó a manos de cuatro empresas locales: J.T.I. Donskói Tabak, Petro, J.T.I. Yelets y Kres Neva.Durante la reciente cumbre APEC, tuvo lugar una reunión entre el mandatario ruso y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien, según medios, planteó la cuestión de la protección de los intereses de las empresas japonesas.
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Japan Tobacco afrontaría pérdidas multimillonarias al cierre del año tras perder sus activos en Rusia
La mayor tabacalera del mundo revisó sus previsiones financieras y ahora calcula que registrará pérdidas de 2.300 millones de dólares, informa la revista financiera 'Forbes'. Anteriormente, los activos de Japan Tobacco (JT) en Rusia habían pasado a estar bajo la administración temporal de entidades jurídicas rusas.
Tras perder el control de estos activos, la compañía amortizó su valor, estimado en unos 8.600 millones de dólares. De este modo, la previsión para finales de año, que inicialmente apuntaba a unos beneficios de 6.500 millones de dólares, se convirtió en una estimación de pérdidas por valor de 2.300 millones, señala la publicación.
A principios de noviembre, por orden del presidente ruso, Vladímir Putin, la administración temporal de los activos de la corporación japonesa pasó a manos de cuatro empresas locales: J.T.I. Donskói Tabak, Petro, J.T.I. Yelets y Kres Neva.
Japan Tobacco Inc. es una empresa tabacalera con sede en Tokio y uno de los mayores fabricantes mundiales de productos de tabaco y dispositivos de calentamiento de tabaco. Entre sus marcas figuran Winston, Camel, Mevius, LD y Sobranie, entre otras.
Durante la reciente cumbre APEC
, tuvo lugar una reunión entre el mandatario ruso y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien, según medios, planteó la cuestión de la protección de los intereses de las empresas japonesas.
8 de noviembre, 17:21 GMT