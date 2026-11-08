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"No nos van a intimidar": De la Espriella anuncia refuerzo de la seguridad en Colombia
"No nos van a intimidar": De la Espriella anuncia refuerzo de la seguridad en Colombia
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó intensificar las operaciones militares para identificar y capturar a los responsables de un ataque... 08.11.2026, Sputnik Mundo
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De la Espriella condenó el atentado contra el cantón militar ubicado en Santa Rosa del Sur, donde se encuentra establecido el Batallón de Infantería de Selva n.º 48, y advirtió que su Gobierno no retrocederá en las operaciones contra las organizaciones armadas ilegales.Además, aseguró que dispuso las medidas necesarias para garantizar la atención médica de los soldados heridos y el acompañamiento a las familias de los uniformados fallecidos.
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"No nos van a intimidar": De la Espriella anuncia refuerzo de la seguridad en Colombia

04:27 GMT 08.11.2026
© AP Photo / Fernando VergaraAbelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 08.11.2026
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó intensificar las operaciones militares para identificar y capturar a los responsables de un ataque con drones explosivos contra una instalación del Ejército en el departamento de Bolívar (norte), que dejó tres soldados muertos y al menos ocho heridos de gravedad.
De la Espriella condenó el atentado contra el cantón militar ubicado en Santa Rosa del Sur, donde se encuentra establecido el Batallón de Infantería de Selva n.º 48, y advirtió que su Gobierno no retrocederá en las operaciones contra las organizaciones armadas ilegales.
Ejército de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 08.11.2026
América Latina
Hay tres militares muertos por ataque con drones contra una base militar en el norte de Colombia
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Además, aseguró que dispuso las medidas necesarias para garantizar la atención médica de los soldados heridos y el acompañamiento a las familias de los uniformados fallecidos.
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