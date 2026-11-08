"No nos van a intimidar": De la Espriella anuncia refuerzo de la seguridad en Colombia

De la Espriella condenó el atentado contra el cantón militar ubicado en Santa Rosa del Sur, donde se encuentra establecido el Batallón de Infantería de Selva n.º 48, y advirtió que su Gobierno no retrocederá en las operaciones contra las organizaciones armadas ilegales.Además, aseguró que dispuso las medidas necesarias para garantizar la atención médica de los soldados heridos y el acompañamiento a las familias de los uniformados fallecidos.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó intensificar las operaciones militares para identificar y capturar a los responsables de un ataque con drones explosivos contra una instalación del Ejército en el departamento de Bolívar (norte), que dejó tres soldados muertos y al menos ocho heridos de gravedad.
De la Espriella condenó el atentado contra el cantón militar ubicado en Santa Rosa del Sur, donde se encuentra establecido el Batallón de Infantería de Selva n.º 48, y advirtió que su Gobierno no retrocederá en las operaciones contra las organizaciones armadas ilegales.