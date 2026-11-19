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El Parlamento danés aprueba un acuerdo con EEUU sobre su presencia militar en Groenlandia
El Parlamento danés aprueba un acuerdo con EEUU sobre su presencia militar en Groenlandia
Sputnik Mundo
El Parlamento de Dinamarca aprobó un acuerdo de seguridad con Estados Unidos que amplía el margen para una presencia militar estadounidense en Groenlandia... 19.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-19T12:15+0000
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A principios de noviembre, el Parlamento de Groenlandia también aprobó el tratado.El documento entrará en vigor tan pronto como Dinamarca y Groenlandia notifiquen a EEUU, mediante una nota diplomática, que sus Parlamentos han completado todos los trámites de aprobación, reportan los medios.El pasado 22 de septiembre, EEUU, Dinamarca y Groenlandia firmaron un acuerdo para ampliar la presencia militar estadounidense en la isla. El documento complementa el acuerdo de defensa de Groenlandia vigente desde 1951 y prevé la creación de nuevas instalaciones militares en Narsarsuaq y Mestersvig.En virtud del acuerdo, Washington obtiene, entre otras cosas, el derecho a establecer "zonas de defensa" en territorio groenlandés, ampliar las operaciones militares y reforzar la actividad de sus instalaciones militares. Además, los aviones estadounidenses podrán sobrevolar libremente Groenlandia y sus aguas territoriales, mientras que los buques podrán navegar por ellas y acceder al espacio submarino.Durante meses, el mandatario estadounidense insistió en que la nación norteamericana debía tomar el control de Groenlandia, ya que, en su opinión, es "una parte importante [del mundo] para EEUU".
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El Parlamento danés aprueba un acuerdo con EEUU sobre su presencia militar en Groenlandia
El Parlamento de Dinamarca aprobó un acuerdo de seguridad con Estados Unidos que amplía el margen para una presencia militar estadounidense en Groenlandia. Según la transmisión de la sesión en el sitio web del Legislativo, 109 diputados votaron a favor de la ratificación del acuerdo, y nadie se expresó en contra.
A principios de noviembre, el Parlamento de Groenlandia también aprobó el tratado.
El documento entrará en vigor tan pronto como Dinamarca y Groenlandia notifiquen a EEUU, mediante una nota diplomática, que sus Parlamentos han completado todos los trámites de aprobación, reportan los medios.
El pasado 22 de septiembre, EEUU, Dinamarca y Groenlandia firmaron un acuerdo para ampliar la presencia militar estadounidense en la isla. El documento complementa el acuerdo de defensa de Groenlandia vigente desde 1951 y prevé la creación de nuevas instalaciones militares en Narsarsuaq y Mestersvig.
En virtud del acuerdo, Washington obtiene, entre otras cosas, el derecho a establecer "zonas de defensa" en territorio groenlandés, ampliar las operaciones militares y reforzar la actividad de sus instalaciones militares. Además, los aviones estadounidenses podrán sobrevolar libremente Groenlandia y sus aguas territoriales, mientras que los buques podrán navegar por ellas y acceder al espacio submarino.
Durante meses, el mandatario estadounidense insistió en que la nación norteamericana debía tomar el control de Groenlandia,
ya que, en su opinión, es "una parte importante [del mundo] para EEUU".
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