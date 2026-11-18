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"Es importante en la perspectiva de las energías renovables": periodista cubano comparte las expectativas sobre la cumbre APEC

"Es importante en la perspectiva de las energías renovables": periodista cubano comparte las expectativas sobre la cumbre APEC

Sputnik Mundo

La apuesta por las energías renovables y la firmeza en exportar e implementar estas tecnologías, reafirmadas en la presente edición del APEC en China, se ven... 18.11.2026, Sputnik Mundo

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El periodista recordó que las posibilidades que plantea el evento cobran especial relevancia en un contexto marcado por la crisis de combustible que atraviesa la nación caribeña por el bloqueo energético estadounidense.Ledesma destacó el hecho de que en la actual cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se hayan reunido "las principales economías del mundo", que representan "casi el 60% del producto interno bruto global"."Entonces, cualquier decisión, cualquier acuerdo, cualquier perspectiva que se tome en un evento como este, impactará sin duda, no solo en la región Asia-Pacífico, sino en el mundo", resaltó el periodista cubano.A finales de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación. La Habana considera que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. El 28 de octubre, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba", documento que contó con el apoyo de 130 países y con solo 17 votos en contra.

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