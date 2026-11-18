El principal motor de esta aceleración inflacionaria fue el fuerte encarecimiento de la energía, un factor que continúa ejerciendo una presión determinante sobre la economía comunitaria desde el comienzo de la agresión contra Irán lanzada por EEUU e Israel y respaldada por países europeos como Alemania y Francia.Sin embargo, el comportamiento de los precios mostró notables divergencias entre los estados miembros del bloque comunitario. Mientras que naciones como Suecia y Dinamarca registraron las tasas interanuales más moderadas, economías como Rumania, Lituania y Bulgaria encabezaron el extremo opuesto con los incrementos más elevados.
Según los datos definitivos publicados por la Oficina Europea de Estadística, los precios en la región aumentaron un 0,2% en el décimo mes del año, alejándose aún más del objetivo anual fijado por el Banco Central Europeo (BCE) del 2%.
El principal motor de esta aceleración inflacionaria fue el fuerte encarecimiento de la energía, un factor que continúa ejerciendo una presión determinante sobre la economía comunitaria desde el comienzo de la agresión contra Irán lanzada por EEUU e Israel y respaldada por países europeos como Alemania y Francia.
Sin embargo, el comportamiento de los precios mostró notables divergencias entre los estados miembros del bloque comunitario. Mientras que naciones como Suecia y Dinamarca registraron las tasas interanuales más moderadas, economías como Rumania, Lituania y Bulgaria encabezaron el extremo opuesto con los incrementos más elevados.
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