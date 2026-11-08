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Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
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Inflación seguirá elevada en la eurozona en los próximos trimestres, estima Lagarde
Inflación seguirá elevada en la eurozona en los próximos trimestres, estima Lagarde
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Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), señaló que harían falta "cambios significativos" para disuadir a los funcionarios de subir... 08.11.2026, Sputnik Mundo
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La máxima representante de la entidad monetaria, quien recientemente anunció que dejará el BCE en febrero del próximo año, reconoció que las presiones sobre los precios continuarán.Dicho fenómeno, en los últimos meses, ha provocado grandes manifestaciones contra el aumento del costo de vida en numerosas capitales europeas, además del hundimiento de la popularidad de varios mandatarios de la región.Actualmente, la inflación general en la eurozona duplica el objetivo del 2% anual, impulsada por el encarecimiento global del crudo y del gas natural europeo tras el inicio de la guerra contra Irán lanzada por EEUU e Israel.
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Inflación seguirá elevada en la eurozona en los próximos trimestres, estima Lagarde

04:29 GMT 08.11.2026
© AP Photo / Michael ProbstChristine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo - Sputnik Mundo, 1920, 08.11.2026
© AP Photo / Michael Probst
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Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), señaló que harían falta "cambios significativos" para disuadir a los funcionarios de subir nuevamente los tipos de interés en diciembre, cuando el organismo vuelva a reunirse, esto durante una entrevista con un medio japonés.
La máxima representante de la entidad monetaria, quien recientemente anunció que dejará el BCE en febrero del próximo año, reconoció que las presiones sobre los precios continuarán.
Gas (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 02.11.2026
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Europa no cumple el objetivo de llenar las reservas de gas de cara al invierno, según datos
2 de noviembre, 13:40 GMT
Dicho fenómeno, en los últimos meses, ha provocado grandes manifestaciones contra el aumento del costo de vida en numerosas capitales europeas, además del hundimiento de la popularidad de varios mandatarios de la región.

Actualmente, la inflación general en la eurozona duplica el objetivo del 2% anual, impulsada por el encarecimiento global del crudo y del gas natural europeo tras el inicio de la guerra contra Irán lanzada por EEUU e Israel.
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