Inflación seguirá elevada en la eurozona en los próximos trimestres, estima Lagarde
© AP Photo / Michael ProbstChristine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo
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Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), señaló que harían falta "cambios significativos" para disuadir a los funcionarios de subir nuevamente los tipos de interés en diciembre, cuando el organismo vuelva a reunirse, esto durante una entrevista con un medio japonés.
La máxima representante de la entidad monetaria, quien recientemente anunció que dejará el BCE en febrero del próximo año, reconoció que las presiones sobre los precios continuarán.
2 de noviembre, 13:40 GMT
Dicho fenómeno, en los últimos meses, ha provocado grandes manifestaciones contra el aumento del costo de vida en numerosas capitales europeas, además del hundimiento de la popularidad de varios mandatarios de la región.
Actualmente, la inflación general en la eurozona duplica el objetivo del 2% anual, impulsada por el encarecimiento global del crudo y del gas natural europeo tras el inicio de la guerra contra Irán lanzada por EEUU e Israel.
Actualmente, la inflación general en la eurozona duplica el objetivo del 2% anual, impulsada por el encarecimiento global del crudo y del gas natural europeo tras el inicio de la guerra contra Irán lanzada por EEUU e Israel.
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