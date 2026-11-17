https://noticiaslatam.lat/20261117/parlamento-de-nicaragua-aprueba-el-presupuesto-para-el-2027-se-llama-soberania-financiera-1175912001.html

Parlamento de Nicaragua aprueba el presupuesto para el 2027: "Se llama soberanía financiera"

Parlamento de Nicaragua aprueba el presupuesto para el 2027: "Se llama soberanía financiera"

Sputnik Mundo

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad el Presupuesto General de la República para 2027, una herramienta que garantiza la soberanía financiera... 17.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-17T21:13+0000

2026-11-17T21:13+0000

2026-11-17T21:13+0000

economía

nicaragua

frente sandinista de liberación nacional (fsln)

asamblea nacional de nicaragua

presupuesto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/11/1175911845_0:73:2048:1225_1920x0_80_0_0_48f7bd27f4479646b36077862d71f0bb.jpg

"Las y los nicaragüenses, con nuestro sudor y nuestro esfuerzo, estamos financiando prácticamente el 94% del gasto total del Presupuesto General de la República. Se llama soberanía financiera", sostuvo Gutiérrez durante el debate legislativo.El parlamentario defendió la capacidad de la Administración sandinista para mantener la cooperación internacional sin condicionamientos y aseguró que Nicaragua cuenta con 17 cooperantes que respaldan sus programas de combate a la pobreza.El presupuesto aprobado contempla ingresos por 5.328 millones de dólares y gastos por 4.593 millones, lo que representa un superávit fiscal equivalente al 2,8 % del producto interno bruto (PIB), según el proyecto presentado por el Ejecutivo.De acuerdo con las previsiones oficiales, el Gobierno destinará 2.972 millones de dólares, equivalentes al 64,7% del gasto público, a programas y proyectos orientados a reducir la pobreza durante 2027.Asimismo, el gasto social representará el 57% del presupuesto total. En específico, salud y educación concentrarán el 67% de esos recursos, en un país donde ambos servicios son gratuitos.Gutiérrez también destacó que el 81% de la inversión pública prevista para el próximo año será financiada con recursos internos, lo que, a su juicio, permitirá sostener los proyectos de infraestructura y los servicios públicos sin depender mayoritariamente de préstamos externos.Entre las principales inversiones previstas figuran la construcción del Aeropuerto Internacional Punta Huete, el puerto de aguas profundas de Bluefields, en el Caribe Sur, proyectos hospitalarios y de infraestructura deportiva.El titular de la comisión de Economía y Presupuesto del Legislativo nicaragüense vinculó el respaldo de esta herramienta con la estabilidad económica y las condiciones para atraer inversiones, generar empleos y ampliar el acceso al crédito. En ese contexto, citó la reciente decisión de la calificadora Standard & Poor’s de elevar la nota soberana de Nicaragua de B+ a BB-.Según Gutiérrez, dicha mejora refleja la capacidad de pago del país y la reducción de su endeudamiento, factores que, afirmó, contribuyen a generar confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros. "¿Qué significa eso? Que somos buenos pagadores, que nuestra economía está sana, que somos el país donde hay más estabilidad para invertir", dijo Gutiérrez.El proyecto presupuestario, presentado el pasado 21 de octubre por el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, también mantiene las políticas de subsidios al transporte público y a los servicios de energía eléctrica, gas y agua potable, así como el congelamiento de los precios de los combustibles.Las autoridades económicas proyectan un crecimiento del PIB cercano al 3% en 2027 y una inflación en torno al 3%. La economía nicaragüense registró una expansión del 4,1% durante el primer semestre de 2026, según datos oficiales.Gutiérrez sostuvo que el presupuesto debe entenderse como un instrumento para continuar la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, y atribuyó a los ciudadanos el respaldo de los recursos contemplados en la ley.

https://noticiaslatam.lat/20261110/nicaragua-mantiene-presencia-en-espacios-multilaterales-ante-los-intentos-de-aislamiento-dice-1175805436.html

https://noticiaslatam.lat/20261106/son-parte-de-la-historia-nicaragua-lleva-a-nueva-generacion-de-peloteros-a-escenario-mundial-del-1175770042.html

nicaragua

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nicaragua, frente sandinista de liberación nacional (fsln), asamblea nacional de nicaragua, presupuesto