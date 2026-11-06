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"Son parte de la historia": Nicaragua lleva a nueva generación de peloteros a escenario mundial del béisbol U23

"Son parte de la historia": Nicaragua lleva a nueva generación de peloteros a escenario mundial del béisbol U23

Sputnik Mundo

Melvin Hernández tiene 20 años y una responsabilidad que trasciende su próxima actuación desde el montículo: abrir el camino de Nicaragua en la VI Copa Mundial... 06.11.2026, Sputnik Mundo

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Lanzador con experiencia en el sistema de ligas menores de los Cerveceros de Milwaukee en Estados Unidos, Hernández representa a una generación de jóvenes que busca hacerse un lugar en el béisbol internacional. Su desafío inmediato será enfrentar a rivales de naciones con tradición y experiencia en este deporte, pero también demostrar que Managua puede competir en una categoría que exige preparación, fortaleza mental y consistencia.En esta posición, el lanzador asegura que su principal fortaleza es la mentalidad con la que enfrenta cada partido, su objetivo es sencillo de expresar, pero exigente de cumplir: "Tirar muchos ceros", contribuir al equipo y ayudar a que Nicaragua consiga victorias ante su afición.La historia de Hernández se desarrolla en un escenario que refleja una transformación más amplia del béisbol nicaragüense. El campeonato, que se disputa del 6 al 15 de noviembre, tiene como sedes los estadios Nacional Soberanía, en Managua; Rigoberto López Pérez, en León (oeste) y Roberto Clemente, en Masaya (oeste). Los tres recintos fueron sometidos a inspecciones técnicas de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), organismo rector de este deporte a escala internacional.La competencia congrega a 12 selecciones distribuidas en dos grupos. Nicaragua comparte el bloque A con Australia, Panamá, Puerto Rico, República Checa y Taipéi. El grupo B está integrado por Venezuela, Cuba, Sudáfrica, Gran Bretaña, Japón y Corea del Sur.Para los organizadores, el torneo representa una oportunidad para mostrar el desarrollo de una nueva generación de atletas, así como la capacidad de la nación centroamericana para organizar una competencia de alcance internacional.Una generación que creció con nuevas oportunidadesPara el mánager de la selección nicaragüense, Aníbal Vega, el principal capital del equipo está en la experiencia competitiva acumulada por sus jugadores.La selección fue conformada después de un proceso de evaluación de aproximadamente 300 peloteros de esta categoría, entre jugadores que participan en las ligas nacionales y otros que desarrollan su carrera fuera del país. De ese universo fueron escogidos 24 integrantes.En una entrevista con Sputnik, Vega consideró que una de las ventajas de Nicaragua es que sus jóvenes mantienen una actividad competitiva durante buena parte del año, mediante torneos nacionales y categorías de formación, lo que les permite familiarizarse con situaciones de presión desde edades tempranas.La experiencia internacional tampoco es ajena a este grupo. Nicaragua conquistó la medalla de bronce en la Copa Mundial U23 de 2024, disputada en China, bajo la dirección de Vega. Ese antecedente eleva las expectativas para la actual competencia, aunque el técnico insiste en que cada partido representa un desafío distinto."Ellos son parte de la historia ahorita", expresó al referirse a sus jugadores. Su mensaje es que esta generación no debe limitarse a recordar los logros anteriores del béisbol nacional, sino aprovechar la oportunidad de construir sus propios resultados.Para Vega, contar con profesionales de esa trayectoria constituye una oportunidad de aprendizaje para los jóvenes y un respaldo técnico que fortalece las aspiraciones del conjunto, sumado a las capacidades que alberga la infraestructura de esta nación.El técnico ponderó que la organización del evento también permitirá que dirigentes, especialistas, delegaciones y aficionados de otros países conozcan las condiciones deportivas en suelo nicaragüense.Incluso, Vega plantea la posibilidad de que esta experiencia abra las puertas a futuras competencias internacionales de mayor dimensión, como un torneo Premier12 o un clasificatorio para el Clásico Mundial de Béisbol.Sin embargo, el mánager reconoció que la principal fortaleza de su equipo no necesariamente está en la trayectoria individual de sus integrantes, sino en la experiencia acumulada y la determinación colectiva."No somos los más grandes, los más fuertes, los más rápidos, pero sí tenemos mucho corazón", afirmó.De la infraestructura a la competencia internacionalLa transformación del béisbol nicaragüense también tiene una dimensión material. La construcción y modernización de estadios, el acceso a implementos deportivos y la ampliación de los espacios para la práctica del béisbol forman parte de un proceso de inversión que busca fortalecer las condiciones para el desarrollo de los atletas.Los estadios Soberanía, Rigoberto López Pérez y Roberto Clemente constituyen el principal escaparate de esa capacidad organizativa, dirigida desde el Gobierno nicaragüense.La aprobación de las inspecciones de la WBSC supone un reconocimiento a las condiciones técnicas y físicas de las instalaciones para recibir encuentros internacionales. Especialmente, los representantes del organismo destacaron el nivel de mantenimiento y la calidad de los escenarios deportivos.Para Enrique Armas, vicealcalde de Managua, la infraestructura debe ir acompañada de una transformación en la preparación de los atletas y en la calidad de sus entrenadores."Ahora que tenemos buenas instalaciones deportivas de primer nivel, que hemos confeccionado buenos equipos y tenemos mejores deportistas, necesitamos tecnificar nuestro deporte", refirió en declaraciones a Sputnik.Armas dijo que la incorporación de especialistas con experiencia en las principales ligas internacionales es parte de ese proceso. Mencionó, además de Baker y Benard, la contratación de entrenadores extranjeros para disciplinas como el baloncesto y el fútbol.Su argumento apunta a una estrategia que busca combinar instalaciones, formación y asistencia técnica para elevar el nivel competitivo del deporte nacional.La diferencia, ahondó Armas, también puede observarse en los recursos disponibles para los entrenamientos. Recordó que, décadas atrás, los peloteros debían esperar para disponer de implementos básicos, mientras que ahora los equipos cuentan con mayores cantidades de pelotas, bates y uniformes para sus prácticas.El béisbol: "pulmón" de los nicaragüensesEn Nicaragua, el béisbol ocupa un lugar destacado en la identidad deportiva y cultural. Su práctica atraviesa generaciones y forma parte de la vida cotidiana de numerosas comunidades.En ese contexto, el desarrollo de instalaciones deportivas y de programas de formación se presenta como parte de una estrategia nacional que reconoce el deporte como un ámbito de recreación, formación y crecimiento para niños y jóvenes.La generación que hoy participa en el Mundial U23 ha crecido en ese entorno de ampliación de oportunidades deportivas.Durante diez días, Managua, León y Masaya compartirán el protagonismo de una competencia que enfrenta a Nicaragua con selecciones de distintas tradiciones beisbolísticas. El desafío será doble: luchar por un lugar entre los mejores equipos del mundo y demostrar que el país centroamericano dispone de las condiciones necesarias para organizar acontecimientos deportivos de esta escala.

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