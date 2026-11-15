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¿Hasta cuándo podría persistir el fallo que afectó los vuelos de EEUU?
¿Hasta cuándo podría persistir el fallo que afectó los vuelos de EEUU?
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El fallo técnico que provocó la suspensión de los despegues en todo el territorio de Estados Unidos aún podría afectar al transporte aéreo del país hasta el 16... 15.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-15T22:49+0000
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Aunque la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) espera una recuperación gradual de las operaciones, el reposicionamiento de aeronaves, tripulaciones y pasajeros probablemente prolongará los efectos de la interrupción, que causó miles de cancelaciones y retrasos.El presidente Trump, quien hasta ese momento no se había pronunciado públicamente sobre el fallo, atribuyó la situación a la Administración de su antecesor demócrata, Joe Biden. En una publicación en redes sociales, calificó la gestión pasada en el sector como "un desastre" y criticó las inversiones realizadas en el sector. "Todo lo que tocaron salió mal", escribió.
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¿Hasta cuándo podría persistir el fallo que afectó los vuelos de EEUU?

22:49 GMT 15.11.2026
© Foto : El Paso International AirportImagen genérica del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, EEUU
Imagen genérica del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 15.11.2026
© Foto : El Paso International Airport
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El fallo técnico que provocó la suspensión de los despegues en todo el territorio de Estados Unidos aún podría afectar al transporte aéreo del país hasta el 16 de noviembre, según el Gobierno del presidente Donald Trump.
Aunque la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) espera una recuperación gradual de las operaciones, el reposicionamiento de aeronaves, tripulaciones y pasajeros probablemente prolongará los efectos de la interrupción, que causó miles de cancelaciones y retrasos.
Un avión de American Airlines (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 13.11.2026
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EEUU suspende vuelos de salida por "motivos de seguridad", informa la Administración Federal de ⁠Aviación
13 de noviembre, 21:19 GMT
El presidente Trump, quien hasta ese momento no se había pronunciado públicamente sobre el fallo, atribuyó la situación a la Administración de su antecesor demócrata, Joe Biden.
En una publicación en redes sociales, calificó la gestión pasada en el sector como "un desastre" y criticó las inversiones realizadas en el sector. "Todo lo que tocaron salió mal", escribió.
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