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Europa "no está preparada" para un conflicto con Rusia, alerta un alto mando belga
Europa "no está preparada" para un conflicto con Rusia, alerta un alto mando belga
Sputnik Mundo
Las décadas de falta de inversión en las tropas europeas dejan al continente sin capacidad para afrontar un posible conflicto con Rusia, comentó a medios... 17.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-17T14:02+0000
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"No estamos preparados", afirmó el general, al señalar las profundas deficiencias estructurales de las FFAA europeas. Asimismo, subrayó que solo un aumento sostenido del gasto militar permitiría empezar a reducir esta brecha.Sus declaraciones se producen en un contexto en el que los países de la OTAN siguen incrementando sus presupuestos de defensa y gastos militares aludiendo a la narrativa de la supuesta "amenaza rusa".A su vez, Rusia ha rechazado reiteradamente las acusaciones occidentales de que esté preparando un ataque contra algún país europeo.Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que el aumento del gasto militar de la OTAN contribuye a la militarización mundial. También apuntó que las élites occidentales utilizan el discurso sobre la supuesta amenaza rusa para justificar un mayor gasto público y desviar la atención de sus propios problemas económicos.En este contexto, vuelve a cobrar protagonismo el debate sobre la seguridad europea. Así, Abu Dabi acogió los días 10 y 11 de noviembre negociaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, con la arquitectura de seguridad europea como tema central.El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov declaró que los países europeos procuran incorporarse al proceso de negociación sobre Ucrania, aunque deben decidir si optan por la guerra o por la paz. Al mismo tiempo, subrayó que hasta ahora todas las acciones prácticas de Europa apuntan a una voluntad de prolongar el conflicto.
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Europa "no está preparada" para un conflicto con Rusia, alerta un alto mando belga
Las décadas de falta de inversión en las tropas europeas dejan al continente sin capacidad para afrontar un posible conflicto con Rusia, comentó a medios locales Frederik Vansina, jefe de Defensa de las Fuerzas Armadas belgas.
"No estamos preparados", afirmó el general, al señalar las profundas deficiencias estructurales de las FFAA europeas. Asimismo, subrayó que solo un aumento sostenido del gasto militar permitiría empezar a reducir esta brecha.
Sus declaraciones se producen en un contexto en el que los países de la OTAN siguen incrementando sus presupuestos de defensa y gastos militares aludiendo a la narrativa de la supuesta "amenaza rusa".
A su vez, Rusia ha rechazado reiteradamente las acusaciones occidentales de que esté preparando un ataque contra algún país europeo.
6 de noviembre, 16:03 GMT
Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que el aumento del gasto militar de la OTAN contribuye a la militarización mundial. También apuntó que las élites occidentales utilizan el discurso sobre la supuesta amenaza rusa para justificar un mayor gasto público y desviar la atención de sus propios problemas económicos.
En este contexto, vuelve a cobrar protagonismo el debate sobre la seguridad europea. Así, Abu Dabi acogió los días 10 y 11 de noviembre negociaciones trilaterales
entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, con la arquitectura de seguridad europea como tema central.
El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov declaró que los países europeos procuran incorporarse al proceso de negociación sobre Ucrania, aunque deben decidir si optan por la guerra o por la paz. Al mismo tiempo, subrayó que hasta ahora todas las acciones prácticas de Europa apuntan a una voluntad de prolongar el conflicto.
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