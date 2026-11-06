https://noticiaslatam.lat/20261106/la-otan-reconoce-la-superioridad-del-armamento-ruso-1175766579.html
La OTAN reconoce la superioridad del armamento ruso
La OTAN reconoce la superioridad del armamento ruso
Sputnik Mundo
La Alianza Atlántica no dispone de una protección total frente a armas como las que posee Rusia, reconoció el comandante de las Fuerzas Conjuntas de la OTAN... 06.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-06T16:03+0000
2026-11-06T16:03+0000
2026-11-06T16:03+0000
defensa
seguridad
otan
🌍 europa
armamento
🛡️ zonas de conflicto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/06/1175766768_0:100:3287:1949_1920x0_80_0_0_cbee5d5f866f111259606c434e64342b.jpg
Asimismo, el general instó a prestar atención al rápido ritmo de producción por parte de Rusia de drones propulsados por motores a reacción, misiles de crucero y misiles balísticos.Las declaraciones se producen en un contexto de creciente histeria de políticos europeos sobre la supuesta "amenaza rusa". El 17 de septiembre, el primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió que "Rusia podría recurrir a drones o misiles contra países de la OTAN para 'poner a prueba' la aplicación del artículo 5 del tratado de la alianza", relativo a la defensa colectiva.El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, destacó previamente que, si Europa optara por atacar a Rusia, la guerra sería "diferente" y muy corta. Según el alto diplomático, la confrontación no es el método de Moscú. Las autoridades rusas han reiterado esta postura en numerosas ocasiones.Por su parte, el mandatario ruso, Vladímir Putin, instó a Europa a "vivir en armonía" y aseguró que Rusia nunca ha amenazado a nadie, ni amenaza a nadie.
https://noticiaslatam.lat/20260918/esta-preparada-la-otan-para-la-guerra-del-futuro-el-conflicto-en-ucrania-lo-pone-en-duda-1175094536.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/06/1175766768_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_22c871c6a09e47febf1f0b72fdda713e.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
seguridad, otan, 🌍 europa, armamento, 🛡️ zonas de conflicto
seguridad, otan, 🌍 europa, armamento, 🛡️ zonas de conflicto
La OTAN reconoce la superioridad del armamento ruso
La Alianza Atlántica no dispone de una protección total frente a armas como las que posee Rusia, reconoció el comandante de las Fuerzas Conjuntas de la OTAN, responsable de la defensa de Europa central y oriental, el general Ingo Gerhartz. Por su parte, Moscú ha declarado en más de una ocasión que nunca ha amenazado a nadie, ni lo hace ahora.
"No podemos defendernos de ellos al 100%", afirmó Gerhartz.
Asimismo, el general instó a prestar atención al rápido ritmo de producción por parte de Rusia de drones propulsados por motores a reacción, misiles de crucero y misiles balísticos.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente histeria de políticos europeos sobre la supuesta "amenaza rusa". El 17 de septiembre, el primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió que "Rusia podría recurrir a drones o misiles contra países de la OTAN para 'poner a prueba' la aplicación del artículo 5 del tratado de la alianza", relativo a la defensa colectiva.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, destacó previamente que, si Europa optara por atacar a Rusia, la guerra sería "diferente" y muy corta. Según el alto diplomático, la confrontación no es el método de Moscú. Las autoridades rusas han reiterado esta postura en numerosas ocasiones.
Por su parte, el mandatario ruso, Vladímir Putin, instó a Europa a "vivir en armonía"
y aseguró que Rusia nunca ha amenazado
a nadie, ni amenaza a nadie.
18 de septiembre, 16:13 GMT