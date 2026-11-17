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Centros de datos de EEUU generan emisiones de carbono comparables a las de países enteros, según un estudio

Centros de datos de EEUU generan emisiones de carbono comparables a las de países enteros, según un estudio

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De acuerdo con una investigación publicada en la revista científica 'Nature Sustainability', estas instalaciones claves para la inteligencia artificial son... 17.11.2026, Sputnik Mundo

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El estudio, liderado por un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard, analizó el consumo eléctrico y las emisiones de 403 centros de datos entre mayo de 2024 y abril de 2025. En conjunto, estas instalaciones absorbieron casi el 2% de toda la electricidad de Estados Unidos —superando el consumo combinado de las ciudades de Nueva York y Los Ángeles— y representaron cerca del 0,5% de las emisiones totales de dióxido de carbono del país, el principal gas de efecto invernadero que impulsa el calentamiento global.La distribución geográfica del impacto ambiental resultó altamente concentrada, ya que los centros ubicados en apenas tres estados —Virginia, Iowa y Ohio— generaron alrededor de la mitad de las emisiones estimadas en el informe.En contraste, las instalaciones situadas en regiones como Oregon registraron una menor huella de carbono por unidad de electricidad consumida, debido a que una mayor proporción de su suministro energético proviene de fuentes libres de combustibles fósiles. A nivel general, el 54% de la energía utilizada por las 403 instalaciones provino de la quema de combustibles fósiles, principalmente gas natural y carbón.Gran parte de la investigación requirió una labor de rastreo que dejó en evidencia el hermetismo con el que operan las empresas de inteligencia artificial en EEUU, señala el reporte. Ante la ausencia de un registro público de estas infraestructuras, los científicos debieron recurrir inicialmente a una base de datos comercial cuyas restricciones de licencia impidieron divulgar los nombres, propietarios y direcciones exactas de los complejos analizados.Para superar la falta de información oficial, el equipo de Harvard examinó planos arquitectónicos e imágenes satelitales con el fin de confirmar la ubicación y el tamaño real de cada complejo. A partir de esos datos, calcularon la capacidad máxima de consumo eléctrico de las instalaciones y estimaron sus emisiones cruzando la información con la matriz energética de las plantas que abastecen a cada red eléctrica regional.El investigador principal del estudio, Gianluca Guidi, señaló que la necesidad de realizar este exhaustivo proceso de reconstrucción demuestra la falta de transparencia que impera en el sector tecnológico en EEUU.En la misma línea, Michael Thomas, director de la firma de datos energéticos Cleanview, subrayó el marcado contraste regulatorio frente a las centrales eléctricas: mientras estas últimas están obligadas por ley a informar públicamente sobre su impacto ambiental, rastrear las operaciones de los centros de datos exige revisar millones de documentos dispersos en bases de datos locales, estatales y federales.

https://noticiaslatam.lat/20261116/gobierno-de-chile-presenta-estrategia-para-acelerar-la-construccion-de-centros-de-datos-en-el-pais-1175901083.html

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