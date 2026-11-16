Gobierno de Chile presenta estrategia para acelerar la construcción de centros de datos en el país
© AP Photo / Mike StewartCentro de datos en EEUU
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El Gobierno de Chile anunció una nueva estrategia para acelerar la instalación de centros de datos en el país, mediante la creación de una ventanilla única, liderada por el Ministerio de Energía, que buscará agilizar los permisos, resolver problemas de infraestructura y atraer inversiones al sector tecnológico.
"El Ministerio de Energía asumirá la coordinación de una ventanilla única para facilitar la instalación de centros de datos en Chile, agilizar la tramitación de permisos, resolver dificultades de conexión eléctrica y promover nuevas inversiones en el sector", informó la titular de la cartera, Ximena Rincón, a los medios locales.
La iniciativa contempla un mecanismo de coordinación entre distintas instituciones del Estado que permitirá a las empresas interesadas contar con un punto centralizado de orientación y apoyo para gestionar sus proyectos, especialmente en materia de conexión eléctrica, acceso a terrenos y tramitación de permisos ambientales y sectoriales.
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6 de noviembre, 11:21 GMT
La ventanilla también buscará entregar información sobre la disponibilidad de energía en distintas zonas del país, para facilitar las decisiones de inversión y promover la instalación de este tipo de infraestructura —necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial— fuera de Santiago.
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