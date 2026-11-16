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Las exmetrópolis buscan controlar a los países de América Latina, Asia y África, denuncia Putin
Las exmetrópolis buscan controlar a los países de América Latina, Asia y África, denuncia Putin
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Aunque las antiguas potencias coloniales se vieron obligadas a renunciar al control directo sobre sus excolonias, que ahora son naciones independientes, siguen... 16.11.2026, Sputnik Mundo
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Conforme con el presidente ruso, Moscú "rechaza categóricamente y condena cualquier forma y manifestación de neocolonialismo, incluida la presión mediante el uso de la fuerza y las sanciones, y apoya plenamente la aspiración de la mayoría de los países del mundo a consolidar su soberanía e independencia".Putin destacó que hoy en día el mundo está atravesando cambios muy profundos y que cada vez más naciones abogan por la construcción de "un sistema justo y democrático de relaciones internacionales, basado en los principios de la multipolaridad y la verdadera igualdad".La cooperación internacional debe basarse exclusivamente en normas jurídicas universalmente reconocidas, en el respeto de los intereses legítimos de cada parte y en el beneficio mutuo, subraya el mensaje del jefe de Estado ruso.El movimiento 'Foro de partidarios de la lucha contra las prácticas neocolonialistas actuales: ¡Por la libertad de las naciones!' es una iniciativa internacional e interpartidista impulsada por Rusia en 2024, que reúne a diversos partidos políticos de los países del sur global. Su objetivo principal es contrarrestar las manifestaciones actuales del neocolonialismo.
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Las exmetrópolis buscan controlar a los países de América Latina, Asia y África, denuncia Putin

13:33 GMT 16.11.2026
© Sputnik / Máximo BogodvidVladímir Putin, presidente ruso
Vladímir Putin, presidente ruso - Sputnik Mundo, 1920, 16.11.2026
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Aunque las antiguas potencias coloniales se vieron obligadas a renunciar al control directo sobre sus excolonias, que ahora son naciones independientes, siguen interfiriendo en los asuntos de esos países, comentó el presidente ruso, Vladímir Putin. Por su parte, Rusia rechaza categóricamente cualquier manifestación de neocolonialismo, agregó.

"Las antiguas potencias coloniales, que en su momento se vieron obligadas a renunciar a la opresión directa de los pueblos de Asia, África y América Latina, siguen buscando conservar el control sobre las economías de los países de esas regiones, interferir en sus asuntos internos e influir en su política exterior", se lee en el mensaje de Putin dirigido a los participantes de la conferencia del movimiento '¡Por la libertad de las naciones!'.

Conforme con el presidente ruso, Moscú "rechaza categóricamente y condena cualquier forma y manifestación de neocolonialismo, incluida la presión mediante el uso de la fuerza y las sanciones, y apoya plenamente la aspiración de la mayoría de los países del mundo a consolidar su soberanía e independencia".
Putin destacó que hoy en día el mundo está atravesando cambios muy profundos y que cada vez más naciones abogan por la construcción de "un sistema justo y democrático de relaciones internacionales, basado en los principios de la multipolaridad y la verdadera igualdad".
"Las ambiciones neocoloniales de varios países occidentales siguen siendo un obstáculo importante para alcanzar este objetivo", resalta el mandatario.
La cooperación internacional debe basarse exclusivamente en normas jurídicas universalmente reconocidas, en el respeto de los intereses legítimos de cada parte y en el beneficio mutuo, subraya el mensaje del jefe de Estado ruso.
El movimiento 'Foro de partidarios de la lucha contra las prácticas neocolonialistas actuales: ¡Por la libertad de las naciones!' es una iniciativa internacional e interpartidista impulsada por Rusia en 2024, que reúne a diversos partidos políticos de los países del sur global.
Su objetivo principal es contrarrestar las manifestaciones actuales del neocolonialismo.
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