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Occidente libra una guerra comercial a escala mundial para conservar su "dominio ficticio", resalta Zajárova | Video

Occidente libra una guerra comercial a escala mundial para conservar su "dominio ficticio", resalta Zajárova | Video

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A medida que el mundo avanza hacia un sistema multipolar, los países en desarrollo buscan defender sus propios intereses económicos y reducir su dependencia de... 26.05.2026, Sputnik Mundo

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En sus palabras, se trata de un dominio ficticio, pero los países occidentales luchan para que incluso esa ilusión permanezca con ellos el mayor tiempo posible.Además, agregó Zajárova, en su lucha por esta ilusión, no dudan en recurrir a la imposición de sanciones, aunque ya no se trate de sanciones ilegítimas, sino de una auténtica guerra comercial a escala mundial.El neocolonialismo resurgenteRespondiendo a la pregunta del corresponsal de Sputnik, Zajárova advirtió sobre la vuelta del colonialismo "que está claramente cobrando fuerza".Por otra parte, continuó, la neocolonización también está cobrando fuerza en lo que respecta a la segregación por motivos étnicos, culturales y lingüísticos."Fíjense en la situación de Ucrania y en cómo fue respaldada por Occidente, que no vio nada reprochable en la prohibición de la lengua materna [rusa] para millones de ciudadanos de ese país", ejemplificó.Observó, que aparte de la economía, la digitalización también se convierte en una herramienta para la subyugación de los países. La forma de evitarlo, en opinión de Zajárova, es recordar la historia y lo difícil que fue conquistar la soberanía."La descolonización fue posible gracias a la Victoria [de la URSS y sus aliados] en la Segunda Guerra Mundial. Si el nazismo del Tercer Reich, la Italia fascista y el militarismo japonés hubieran vencido, no se habría producido ningún proceso de descolonización. Habría sido un proceso de colonización aún mayor", aseguró.El intervencionismo de EEUUDe acuerdo con la portavoz, Washington opera en un cierto marco jurídico, proclama la democracia y los derechos humanos, invoca la legalidad y el orden, apela al derecho internacional y, al mismo tiempo, se exime de toda responsabilidad o de la aplicación de ese mismo derecho internacional, burlando todas las leyes imaginables e inimaginables."En EEUU, durante el último año se han escuchado en reiteradas ocasiones, no solo valoraciones, sino declaraciones directas sobre la vigencia de la doctrina Monroe, que no es más que una proclamación del colonialismo y de las mentalidades coloniales", resaltó.A este respecto, se refirió a la agresión de ese país contra Venezuela en enero de 2026 y al secuestro de su presidente, Nicolás Maduro."El secuestro del presidente de un país soberano… creo que algo así apenas se practicaba ni siquiera en la época del colonialismo avanzado. Esto es, sin duda, una manifestación del neocolonialismo", sostuvo.Según Zajárova, eso constituye "un colonialismo de un nuevo tipo, en el que, por un lado, el Estado existe en un ámbito jurídico, proclama la democracia y los derechos humanos, invoca la legalidad y el orden, apela al derecho internacional y, al mismo tiempo, se exime de responsabilidad o de la aplicación de ese mismo derecho internacional".La instrumentalización de la Justicia en OccidenteIgualmente, criticó la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI) cuyas decisiones no son otra cosa que una "cuasijusticia"."La llamada Corte Penal Internacional (CPI) es, en el contexto de las prácticas neocolonialistas actuales, uno de los instrumentos para su implementación", expresó.Conforme a sus palabras, esta estructura "no es un organismo universal, ni forma parte del sistema de la ONU" sino una "pseudoasociación, una entidad creada sobre la base de un acuerdo entre un número limitado de Estados".Recordó que en términos de población, la mayoría de los habitantes del planeta —Rusia, China, la India, los países de Asia y del mundo árabe e incluso EEUU— se encuentran fuera de la jurisdicción de la CPI."Sin embargo, por alguna razón, esta institución considera necesario imponer sus decisiones en todo el mundo. Es un pseudotribunal", resumió.

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