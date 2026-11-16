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Este ha sido el papel decisivo de los jóvenes en el desarrollo de China, según un medio

Este ha sido el papel decisivo de los jóvenes en el desarrollo de China, según un medio

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Según un artículo publicado por el diario 'Global Times', este recambio no solo representa una evolución en la competitividad del país, sino también una... 16.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-16T07:38+0000

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El medio señala como ejemplo principal el reciente triunfo del equipo chino de deportes electrónicos Bilibili Gaming (BLG) en el campeonato mundial de League of Legends, celebrado en Nueva York. Según el análisis del diario, esta victoria rompe con la percepción previa de que los equipos de China no podían superar a sus rivales surcoreanos, demostrando la capacidad de sobreponerse a las dudas y a los pronósticos adversos en escenarios de alta competencia.Asimismo, la publicación argumenta que este fenómeno no se limita al ámbito de los videojuegos, sino que se extiende a industrias altamente innovadoras como la inteligencia artificial, la economía digital y las misiones aeroespaciales. Global Times destaca que equipos de desarrollo en proyectos como DeepSeek, Beidou, Chang'e y Tiangong están conformados por profesionales muy jóvenes, con un promedio de edad que ronda entre los 20 y los 30 años.El diario subraya que el éxito de estos jóvenes se debe a su familiaridad con los nuevos paradigmas tecnológicos y a su capacidad de competir directamente con pares globales en sectores de rápida evolución. Además, se apunta que esto demuestra que la juventud china cuenta en la actualidad con una flexibilidad de pensamiento y una agilidad de aprendizaje superiores frente a los modelos tradicionales.En ese sentido, la nota enfatiza que este protagonismo juvenil es el resultado directo de décadas de inversión en educación básica y superior, así como del desarrollo constante de la infraestructura de investigación y desarrollo en el país. Según el periódico, la combinación de estos factores dota a los jóvenes chinos de una mayor seguridad y de la madurez necesaria para interactuar con el mundo en igualdad de condiciones.Global Times concluye argumentando que el empuje y la ambición de esta generación constituyen el cimiento más sólido para el progreso continuo de la nación asiática, recalcando que el dinamismo de la juventud china refleja la confianza y la energía renovada de todo el país ante los desafíos del futuro.

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