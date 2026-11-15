Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261115/sheinbaum-parte-con-rumbo-a-china-para-participar-de-la-cumbre-apec-1175891264.html
Sheinbaum parte con rumbo a China para participar de la cumbre APEC
Sheinbaum parte con rumbo a China para participar de la cumbre APEC
Sputnik Mundo
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum partió en la madrugada de este 15 de noviembre para asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, según... 15.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-15T22:52+0000
2026-11-15T22:52+0000
américa latina
claudia sheinbaum
tijuana
china
shenzhen
apec
política
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1f/1173686421_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6e9a48394e11b15e5634d057c00f0023.jpg
La mandataria hizo referencia así a la ciudad china, epicentro de su industria tecnológica, que será sede de la reunión entre 21 jefes de Estado y otros funcionarios de alto nivel.La mandataria adelantó que llevará como mensaje central la defensa de la soberanía, la independencia y la cooperación internacional para el bienestar común, bajo la premisa de que el desarrollo de un país no puede construirse a costa de las demás naciones.
https://noticiaslatam.lat/20261006/putin-mantendra-una-reunion-bilateral-con-xi-jinping-al-margen-de-la-cumbre-de-apec-informa-el-1175331295.html
tijuana
china
shenzhen
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1f/1173686421_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_2603c71f125f141f9af21b1900d3af26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
claudia sheinbaum, tijuana, china, shenzhen, apec, política
claudia sheinbaum, tijuana, china, shenzhen, apec, política

Sheinbaum parte con rumbo a China para participar de la cumbre APEC

22:52 GMT 15.11.2026
© Foto : Cortesía de la Presidencia de México Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 15.11.2026
© Foto : Cortesía de la Presidencia de México
Síguenos en
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum partió en la madrugada de este 15 de noviembre para asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, según informó en un video subido a sus redes sociales. Esta será su octava misión oficial internacional.
"Vamos a tener una reunión de gabinetes y al otro día vamos a participar en el foro de la APEC; ya les voy a ir platicando. Búsquenme en 'la mañanera' (su conferencia de prensa matutina) que ahí me voy a conectar. Vamos de aquí a Tijuana y de Tijuana a Shenzhen", precisó Sheinbaum.
La mandataria hizo referencia así a la ciudad china, epicentro de su industria tecnológica, que será sede de la reunión entre 21 jefes de Estado y otros funcionarios de alto nivel.
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su par chino, Xi Jinping, durante una reunión en Pekín - Sputnik Mundo, 1920, 06.10.2026
Internacional
Putin mantendrá una reunión bilateral con Xi Jinping al margen de la cumbre de la APEC, informa el asesor presidencial ruso
6 de octubre, 16:36 GMT
La mandataria adelantó que llevará como mensaje central la defensa de la soberanía, la independencia y la cooperación internacional para el bienestar común, bajo la premisa de que el desarrollo de un país no puede construirse a costa de las demás naciones.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала