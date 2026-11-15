Sheinbaum parte con rumbo a China para participar de la cumbre APEC

La mandataria hizo referencia así a la ciudad china, epicentro de su industria tecnológica, que será sede de la reunión entre 21 jefes de Estado y otros funcionarios de alto nivel.La mandataria adelantó que llevará como mensaje central la defensa de la soberanía, la independencia y la cooperación internacional para el bienestar común, bajo la premisa de que el desarrollo de un país no puede construirse a costa de las demás naciones.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum partió en la madrugada de este 15 de noviembre para asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, según informó en un video subido a sus redes sociales. Esta será su octava misión oficial internacional.
"Vamos a tener una reunión de gabinetes y al otro día vamos a participar en el foro de la APEC; ya les voy a ir platicando. Búsquenme en 'la mañanera' (su conferencia de prensa matutina) que ahí me voy a conectar. Vamos de aquí a Tijuana y de Tijuana a Shenzhen", precisó Sheinbaum.
La mandataria hizo referencia así a la ciudad china, epicentro de su industria tecnológica, que será sede de la reunión entre 21 jefes de Estado y otros funcionarios de alto nivel.
La mandataria adelantó que llevará como mensaje central la defensa de la soberanía, la independencia y la cooperación internacional para el bienestar común, bajo la premisa de que el desarrollo de un país no puede construirse a costa de las demás naciones.
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