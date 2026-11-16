El papa León XIV defiende desde la Amazonía peruana la dignidad de los pueblos originarios

En ese sentido, denunció los asesinatos de líderes indígenas a manos de intereses económicos y redes criminales, señalando que la defensa de sus propios territorios se ha convertido en una labor que con frecuencia pone en riesgo sus vidas. Además, vinculó de forma directa la deforestación y la contaminación indiscriminada con la explotación arbitraria de los recursos naturales, a la vez que alertó sobre la penetración del narcotráfico, flagelo que —según indicó— opera seduciendo a los jóvenes de las comunidades mediante falsas promesas de bienestar y desarrollo.
En su quinta jornada en Perú, el sumo pontífice realizó un discurso desde el Malecón Puerto Callao, en la ciudad de Pucallpa (este), denunciando que en la región "el grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación".
En ese sentido, denunció los asesinatos de líderes indígenas a manos de intereses económicos y redes criminales, señalando que la defensa de sus propios territorios se ha convertido en una labor que con frecuencia pone en riesgo sus vidas.
Además, vinculó de forma directa la deforestación y la contaminación indiscriminada con la explotación arbitraria de los recursos naturales, a la vez que alertó sobre la penetración del narcotráfico, flagelo que —según indicó— opera seduciendo a los jóvenes de las comunidades mediante falsas promesas de bienestar y desarrollo.
"No es posible separar la custodia de la selva amazónica de la preocupación por los pueblos que la habitan", sentenció.
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