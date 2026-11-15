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Rusia asesta golpes contra infraestructuras clave de Ucrania, informa la Defensa rusa
Rusia asesta golpes contra infraestructuras clave de Ucrania, informa la Defensa rusa
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Las FFAA rusas lanzaron ataques con drones contra instalaciones energéticas, infraestructuras portuarias y ferroviarias, así como contra buques implicados en... 15.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-15T09:52+0000
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Como resultado, fueron alcanzados:Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia asesta golpes contra infraestructuras clave de Ucrania, informa la Defensa rusa
Las FFAA rusas lanzaron ataques con drones contra instalaciones energéticas, infraestructuras portuarias y ferroviarias, así como contra buques implicados en el abastecimiento de las tropas ucranianas, informa el Ministerio de Defensa de Rusia.
Como resultado, fueron alcanzados:
Una subestación eléctrica en la localidad de Velíkiye Mezhírichi, en la región de Rovno, utilizada para el funcionamiento de centros logísticos
empleados por las FFAA de Ucrania en el almacenamiento de material militar.
En el puerto de Chernomorsk, en la región de Odesa, una terminal de transbordadores, infraestructuras portuarias y una subestación eléctrica que garantizan la descarga y el almacenamiento de cargamentos militares
enviados a Ucrania.
Un buque de carga seca que navegaba hacia el puerto de Odesa con cargamentos militares y de doble uso
destinados a las FFAA ucranianas.
Además, dos locomotoras en las inmediaciones de la estación ferroviaria de Dnepropetrovsk, utilizadas para transportar suministros
destinados a las tropas de Kiev.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este
.