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"Nadie debe adjudicarse lo que millones expresaron en urnas": Fox se deslinda de incursión en fraude electoral
"Nadie debe adjudicarse lo que millones expresaron en urnas": Fox se deslinda de incursión en fraude electoral
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El expresidente del país latinoamericano Vicente Fox (2000-2006) se desligó de su presunta participación en el conflicto electoral de hace 20 años, donde el... 15.11.2026, Sputnik Mundo
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Esto se da después de que, en una entrevista publicada por un medio occidental, afirmara que hizo "que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso, pero yo me dije a mí mismo que la sucesión del país debía quedar en las mismas manos de mi partido político (PAN)". Ante ello, el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) busca la creación de una Comisión Especial por la Verdad y la Democracia, con el fin de esclarecer lo ocurrido en 2006. La propuesta ya fue presentada por la líder del partido, Ariadna Montiel, ante la bancada de su grupo político en la Cámara de Diputados (cámara baja).
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"Nadie debe adjudicarse lo que millones expresaron en urnas": Fox se deslinda de incursión en fraude electoral

02:30 GMT 15.11.2026
© AP Photo / Richard ShotwellEl expresidente de México, Vicente Fox.
El expresidente de México, Vicente Fox. - Sputnik Mundo, 1920, 15.11.2026
© AP Photo / Richard Shotwell
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El expresidente del país latinoamericano Vicente Fox (2000-2006) se desligó de su presunta participación en el conflicto electoral de hace 20 años, donde el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador alegó un fraude, mismo que llevó al Poder Ejecutivo a Felipe Calderón (2006-2012).

"Me queda claro que nadie debe intentar adjudicarse lo que millones de mexicanos expresaron en las urnas. Mi conducción seguirá siendo la misma: respeto a las instituciones que la organizaron y la calificaron, y respeto a quienes piensan distinto. Hoy convoco a mirar hacia adelante", expresó en un comunicado publicado en redes sociales.

Vicente Fox y Felipe Calderón, expresidentes de México - Sputnik Mundo, 1920, 06.11.2026
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Las acciones de Fox demuestran que frenó la transición democrática en México, coinciden analistas
6 de noviembre, 02:00 GMT
Esto se da después de que, en una entrevista publicada por un medio occidental, afirmara que hizo "que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso, pero yo me dije a mí mismo que la sucesión del país debía quedar en las mismas manos de mi partido político (PAN)".
Ante ello, el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) busca la creación de una Comisión Especial por la Verdad y la Democracia, con el fin de esclarecer lo ocurrido en 2006.
La propuesta ya fue presentada por la líder del partido, Ariadna Montiel, ante la bancada de su grupo político en la Cámara de Diputados (cámara baja).
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