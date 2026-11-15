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Irán niega haber mantenido negociaciones recientes sobre su programa nuclear
Irán niega haber mantenido negociaciones recientes sobre su programa nuclear
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Teherán no ha sostenido conversaciones recientes sobre su programa nuclear ni planea frenar ni disminuir el grado de enriquecimiento de uranio para lograr un... 15.11.2026, Sputnik Mundo
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De esta manera, el vocero respondió a la pregunta sobre la posibilidad de suspender o reducir el nivel de enriquecimiento de uranio para alcanzar un acuerdo con EEUU.Previamente, el canal Al Arabiya informó que Washington y Teherán podrían concretar prontamente entendimientos preliminares sobre el programa nuclear iraní en el marco de una nueva iniciativa de Catar y Pakistán, la cual contempla limitar el enriquecimiento de uranio en suelo iraní hasta el 3,67%.Irán, por su parte, ha reiterado en más de una ocasión que no está dispuesto a negociar su programa nuclear hasta que cese el conflicto con EEUU, se levante el bloqueo marítimo y se cumplan otras condiciones. Las acciones militares en Oriente Medio comenzaron el 28 de febrero, cuando Washington y Tel Aviv lanzaron ataques contra el territorio iraní. Teherán respondió asestando golpes contra objetivos estadounidenses en la región, así como contra blancos en Israel.A mediados de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las acciones militares. Sin embargo, los ataques cruzados se reanudaron posteriormente y la crisis continúa sin resolverse, en medio del riesgo de un nuevo enfrentamiento militar a gran escala.
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Irán niega haber mantenido negociaciones recientes sobre su programa nuclear

18:45 GMT 15.11.2026
© Foto : Ministerio de Asuntos Exteriores de IránEl portavoz de la Cancillería de Irán, Esmaíl Bagaí
El portavoz de la Cancillería de Irán, Esmaíl Bagaí - Sputnik Mundo, 1920, 15.11.2026
© Foto : Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán
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Teherán no ha sostenido conversaciones recientes sobre su programa nuclear ni planea frenar ni disminuir el grado de enriquecimiento de uranio para lograr un pacto con Washington, aseveró ante la prensa el portavoz de la Cancillería iraní, Esmaíl Bagaí. La declaración tiene lugar en medio de las persistentes tensiones entre Irán y Estados Unidos.
"No, ahora mismo estamos muy lejos [de esa fase]. En este momento no estamos debatiendo ni hemos debatido [anteriormente] ningún detalle relacionado con la cuestión nuclear", indicó.
De esta manera, el vocero respondió a la pregunta sobre la posibilidad de suspender o reducir el nivel de enriquecimiento de uranio para alcanzar un acuerdo con EEUU.
Previamente, el canal Al Arabiya informó que Washington y Teherán podrían concretar prontamente entendimientos preliminares sobre el programa nuclear iraní en el marco de una nueva iniciativa de Catar y Pakistán, la cual contempla limitar el enriquecimiento de uranio en suelo iraní hasta el 3,67%.
El sol se aprecia detrás de barcos petroleros en el estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 15.11.2026
Internacional
Petroleros se incendian en el estrecho de Ormuz, anuncian autoridades iraníes
01:30 GMT
Irán, por su parte, ha reiterado en más de una ocasión que no está dispuesto a negociar su programa nuclear hasta que cese el conflicto con EEUU, se levante el bloqueo marítimo y se cumplan otras condiciones.
Las acciones militares en Oriente Medio comenzaron el 28 de febrero, cuando Washington y Tel Aviv lanzaron ataques contra el territorio iraní. Teherán respondió asestando golpes contra objetivos estadounidenses en la región, así como contra blancos en Israel.
A mediados de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las acciones militares. Sin embargo, los ataques cruzados se reanudaron posteriormente y la crisis continúa sin resolverse, en medio del riesgo de un nuevo enfrentamiento militar a gran escala.
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