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Petroleros se incendian en el estrecho de Ormuz, anuncian autoridades iraníes
Petroleros se incendian en el estrecho de Ormuz, anuncian autoridades iraníes
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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) dio a conocer que dos navíos, que no tenían autorización para atravesar esa vía marítima, se impactaron... 15.11.2026, Sputnik Mundo
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Además, el CGRI resaltó que, después del incidente, "otros dos petroleros que también intentaban cruzar de forma encubierta, obedecieron las advertencias del centro de control de tránsito de la Armada", con lo que volvieron a las aguas del golfo Pérsico.En un contexto de tensiones continuas, la navegación por el estrecho de Ormuz nunca ha vuelto a los niveles previos al inicio de las hostilidades.
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Petroleros se incendian en el estrecho de Ormuz, anuncian autoridades iraníes

01:30 GMT 15.11.2026
© AP Photo / Asghar BesharatiEl sol sale detrás de los petroleros en el estrecho de Ormuz
El sol sale detrás de los petroleros en el estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 15.11.2026
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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) dio a conocer que dos navíos, que no tenían autorización para atravesar esa vía marítima, se impactaron con minas colocadas en el agua.
De acuerdo con la agrupación del país persa, los barcos navegaban "con sus sistemas de navegación y reconocimiento automático desactivados" y, tras chocar con los explosivos, "estallaron y se incendiaron gravemente".
Además, el CGRI resaltó que, después del incidente, "otros dos petroleros que también intentaban cruzar de forma encubierta, obedecieron las advertencias del centro de control de tránsito de la Armada", con lo que volvieron a las aguas del golfo Pérsico.
En un contexto de tensiones continuas, la navegación por el estrecho de Ormuz nunca ha vuelto a los niveles previos al inicio de las hostilidades.
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