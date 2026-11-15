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Irán ataca con drones un objetivo estadounidense en Baréin, informa el CGRI
Irán ataca con drones un objetivo estadounidense en Baréin, informa el CGRI
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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció haber efectuado ataques contra un sistema de radar de defensa antiaérea de EEUU en... 15.11.2026, Sputnik Mundo
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Se señala que el ataque fue emprendido en respuesta a las acciones hostiles de Estados Unidos.Las acciones militares en Oriente Medio comenzaron el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra el territorio iraní. Teherán respondió asestando golpes contra objetivos estadounidenses en la región.A mediados de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las acciones militares. Sin embargo, los ataques cruzados se reanudaron posteriormente y la crisis continúa sin resolverse, en medio del riesgo de un nuevo enfrentamiento militar a gran escala.
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Irán ataca con drones un objetivo estadounidense en Baréin, informa el CGRI

13:16 GMT 15.11.2026
© AP Photo / Vahid SalemiLas FFAA iraníes presentan un dron en una exhibición temporal frente a la Torre Azadi (Torre de la Libertad), en Teherán, Irán
Las FFAA iraníes presentan un dron en una exhibición temporal frente a la Torre Azadi (Torre de la Libertad), en Teherán, Irán - Sputnik Mundo, 1920, 15.11.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció haber efectuado ataques contra un sistema de radar de defensa antiaérea de EEUU en Baréin. El golpe se produjo como represalia por las acciones agresivas por parte de Washington, indicó el ente.

"Una instalación de radar de defensa antiaérea de Estados Unidos, ubicada en la base de helicópteros de Riffa, en Baréin, fue blanco [de ataque] de seis drones", declararon desde el CGRI.

Se señala que el ataque fue emprendido en respuesta a las acciones hostiles de Estados Unidos.
Las acciones militares en Oriente Medio comenzaron el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra el territorio iraní. Teherán respondió asestando golpes contra objetivos estadounidenses en la región.
A mediados de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las acciones militares. Sin embargo, los ataques cruzados se reanudaron posteriormente y la crisis continúa sin resolverse, en medio del riesgo de un nuevo enfrentamiento militar a gran escala.
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