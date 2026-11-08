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El diálogo entre EEUU e Irán "no ha sido muy productivo": Rubio
El diálogo entre EEUU e Irán "no ha sido muy productivo": Rubio
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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que un avance en las negociaciones indirectas en curso con Irán no es inminente debido a la... 08.11.2026, Sputnik Mundo
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Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbás Araghchi, dijo que Estados Unidos necesitaba tiempo para procesar los resultados de las elecciones al Congreso y determinar el futuro del proceso de negociación. Por el momento no ha habido ninguna acción por parte de los intermediarios debido a las elecciones, afirmó.Por otra parte, Rubio justificó las recientes acciones militares de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, presentándolas como medidas defensivas destinadas a proteger a las fuerzas de su país y al transporte marítimo comercial."Si existe una amenaza contra nuestras fuerzas en la región, actuaremos en consecuencia. Si hay una amenaza contra el transporte marítimo, nos hemos dedicado a protegerlo", declaró ante la prensa.
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El diálogo entre EEUU e Irán "no ha sido muy productivo": Rubio

23:20 GMT 08.11.2026
© Foto : X - @SecRubioMarco Rubio, secretario de Estado de EEUU
Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 08.11.2026
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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que un avance en las negociaciones indirectas en curso con Irán no es inminente debido a la naturaleza de las demandas del país persa.
"En este momento no ha sido muy productivo porque las demandas iraníes no solo son inaceptables, sino que en algunos casos son escandalosas y ridículas y realmente poco realistas", dijo a los periodistas.
Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbás Araghchi, dijo que Estados Unidos necesitaba tiempo para procesar los resultados de las elecciones al Congreso y determinar el futuro del proceso de negociación. Por el momento no ha habido ninguna acción por parte de los intermediarios debido a las elecciones, afirmó.
El portaviones estadounidense USS Dwight D. Eisenhower cruzando las aguas del estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 08.11.2026
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18:21 GMT
Por otra parte, Rubio justificó las recientes acciones militares de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, presentándolas como medidas defensivas destinadas a proteger a las fuerzas de su país y al transporte marítimo comercial.

"Si existe una amenaza contra nuestras fuerzas en la región, actuaremos en consecuencia. Si hay una amenaza contra el transporte marítimo, nos hemos dedicado a protegerlo", declaró ante la prensa.
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