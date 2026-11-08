El diálogo entre EEUU e Irán "no ha sido muy productivo": Rubio
© Foto : X - @SecRubioMarco Rubio, secretario de Estado de EEUU
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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que un avance en las negociaciones indirectas en curso con Irán no es inminente debido a la naturaleza de las demandas del país persa.
"En este momento no ha sido muy productivo porque las demandas iraníes no solo son inaceptables, sino que en algunos casos son escandalosas y ridículas y realmente poco realistas", dijo a los periodistas.
Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbás Araghchi, dijo que Estados Unidos necesitaba tiempo para procesar los resultados de las elecciones al Congreso y determinar el futuro del proceso de negociación. Por el momento no ha habido ninguna acción por parte de los intermediarios debido a las elecciones, afirmó.
Por otra parte, Rubio justificó las recientes acciones militares de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, presentándolas como medidas defensivas destinadas a proteger a las fuerzas de su país y al transporte marítimo comercial.
"Si existe una amenaza contra nuestras fuerzas en la región, actuaremos en consecuencia. Si hay una amenaza contra el transporte marítimo, nos hemos dedicado a protegerlo", declaró ante la prensa.
"Si existe una amenaza contra nuestras fuerzas en la región, actuaremos en consecuencia. Si hay una amenaza contra el transporte marítimo, nos hemos dedicado a protegerlo", declaró ante la prensa.
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