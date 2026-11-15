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Fallece Miguel Ángel Félix Gallardo, el narcotraficante fundador del cártel de Guadalajara
Fallece Miguel Ángel Félix Gallardo, el narcotraficante fundador del cártel de Guadalajara
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Miguel Ángel Félix Gallardo, alias "El jefe de jefes", capo fundador de la organización criminal que eventualmente se convirtió en el Cártel de Sinaloa... 15.11.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con los reportes, el narcotraficante, de 80 años de edad, murió luego de sufrir una falla de órganos. Dos días antes habría sido internado al centro de salud al sufrir una baja en su oxigenación.Félix Gallardo cumplía una condena de casi 80 años de prisión por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, así como por su participación en el asesinato de Enrique Camarena, un agente de la DEA.
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Fallece Miguel Ángel Félix Gallardo, el narcotraficante fundador del cártel de Guadalajara

22:59 GMT 15.11.2026
© AP PhotoMiguel Ángel Félix Gallardo
Miguel Ángel Félix Gallardo - Sputnik Mundo, 1920, 15.11.2026
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Miguel Ángel Félix Gallardo, alias "El jefe de jefes", capo fundador de la organización criminal que eventualmente se convirtió en el Cártel de Sinaloa, falleció luego de ser trasladado a un hospital hace dos días desde el penal de Puente Grande, según informaron medios mexicanos citando a la Secretaría de Seguridad de Jalisco (occidente).
De acuerdo con los reportes, el narcotraficante, de 80 años de edad, murió luego de sufrir una falla de órganos. Dos días antes habría sido internado al centro de salud al sufrir una baja en su oxigenación.
El Ejército de EEUU en el Caribe - Sputnik Mundo, 1920, 06.10.2026
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Félix Gallardo cumplía una condena de casi 80 años de prisión por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, así como por su participación en el asesinato de Enrique Camarena, un agente de la DEA.
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