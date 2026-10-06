https://noticiaslatam.lat/20261006/trump-nuestra-armada-esta-poniendo-fin-al-sangriento-reinado-de-los-carteles-de-la-droga-1175333543.html

Trump: "Nuestra Armada está poniendo fin al sangriento reinado de los cárteles de la droga"

Trump: "Nuestra Armada está poniendo fin al sangriento reinado de los cárteles de la droga"

Sputnik Mundo

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó durante un evento en Baltimore, en el estado de Maryland (este), que se ha logrado reducir la entrada de... 06.10.2026, Sputnik Mundo

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La actual Administración estadounidense ha emprendido en los últimos meses más de 600 ataques contra presuntas "narcolanchas" en aguas de la región latinoamericana, provocando más de 200 fallecidos.

https://noticiaslatam.lat/20260921/ataques-de-eeuu-contra-presuntas-narcolanchas-podrian-constituir-crimenes-de-lesa-humanidad-segun-1175139708.html

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