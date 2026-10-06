https://noticiaslatam.lat/20261006/trump-nuestra-armada-esta-poniendo-fin-al-sangriento-reinado-de-los-carteles-de-la-droga-1175333543.html
Trump: "Nuestra Armada está poniendo fin al sangriento reinado de los cárteles de la droga"
Trump: "Nuestra Armada está poniendo fin al sangriento reinado de los cárteles de la droga"
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El presidente estadounidense Donald Trump afirmó durante un evento en Baltimore, en el estado de Maryland (este), que se ha logrado reducir la entrada de... 06.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-06T22:17+0000
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La actual Administración estadounidense ha emprendido en los últimos meses más de 600 ataques contra presuntas "narcolanchas" en aguas de la región latinoamericana, provocando más de 200 fallecidos.
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Trump: "Nuestra Armada está poniendo fin al sangriento reinado de los cárteles de la droga" 22:17 GMT 06.10.2026 (actualizado: 22:18 GMT 06.10.2026)
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó durante un evento en Baltimore, en el estado de Maryland (este), que se ha logrado reducir la entrada de drogas por la vía marítima al país norteamericano en un 97%
"Nuestra Armada también está poniendo fin al sangriento reinado de los cárteles de la droga y de las salvajes bandas extranjeras aquí, en el hemisferio occidental", dijo.
21 de septiembre, 19:05 GMT
La actual Administración estadounidense ha emprendido en los últimos meses más de 600 ataques contra
presuntas "narcolanchas" en aguas de la región latinoamericana, provocando más de 200 fallecidos.
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