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Trump: "Nuestra Armada está poniendo fin al sangriento reinado de los cárteles de la droga"
Trump: "Nuestra Armada está poniendo fin al sangriento reinado de los cárteles de la droga"
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El presidente estadounidense Donald Trump afirmó durante un evento en Baltimore, en el estado de Maryland (este), que se ha logrado reducir la entrada de... 06.10.2026, Sputnik Mundo
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La actual Administración estadounidense ha emprendido en los últimos meses más de 600 ataques contra presuntas "narcolanchas" en aguas de la región latinoamericana, provocando más de 200 fallecidos.
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Trump: "Nuestra Armada está poniendo fin al sangriento reinado de los cárteles de la droga"

22:17 GMT 06.10.2026 (actualizado: 22:18 GMT 06.10.2026)
© Foto : X / @SouthcomEl Ejército de EEUU en el Caribe
El Ejército de EEUU en el Caribe - Sputnik Mundo, 1920, 06.10.2026
© Foto : X / @Southcom
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El presidente estadounidense Donald Trump afirmó durante un evento en Baltimore, en el estado de Maryland (este), que se ha logrado reducir la entrada de drogas por la vía marítima al país norteamericano en un 97%
"Nuestra Armada también está poniendo fin al sangriento reinado de los cárteles de la droga y de las salvajes bandas extranjeras aquí, en el hemisferio occidental", dijo.
Las FFAA de EEUU atacan barco de supuestos narcotraficantes - Sputnik Mundo, 1920, 21.09.2026
Defensa
Ataques de EEUU contra presuntas narcolanchas podrían constituir "crímenes de lesa humanidad", según la ONU
21 de septiembre, 19:05 GMT
La actual Administración estadounidense ha emprendido en los últimos meses más de 600 ataques contra presuntas "narcolanchas" en aguas de la región latinoamericana, provocando más de 200 fallecidos.
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