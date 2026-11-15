Esta enfermedad es una de las principales causas de muerte en Bolivia

Según los registros del Sistema Único de Información en Salud (SUIS) durante el 2024, Bolivia notificó alrededor de 81.300 casos de diabetes, representando el 12% del total de las Enfermedades No Transmisibles (ENT).Conforme al perfil nacional de mortalidad del país sudamericano, la diabetes se encuentra en el tercer lugar entre las principales causas de muerte, solo detrás de las infecciones respiratorias bajas y el COVID-19.El diario boliviano El Deber, mencionó que el Ministerio de Salud local ha emitido advertencias sobre las complicaciones que puede desencadenar la falta de tratamiento y seguimiento médico, entre estas se encuentran enfermedades cardiovasculares, hipertensión, problemas renales crónicos, neuropatías, retinopatía diabética y lesiones en las extremidades inferiores.La cartera de Estado ha externado adaptar hábitos saludables como la actividad física de manera regular, una alimentación equilibrada y mantener un peso adecuado. Esto debe complementar el acudir a citas médicas de manera periódica para realizar controles preventivos y mediciones de glucosa.Además, el Ministerio de Salud busca fortalecer la atención primaria para mejorar la prevención, detección y seguimiento de esta enfermedad.
De acuerdo con estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes (FID), se calculan unos 1.700 fallecimientos anuales en personas de entre 20 a 79 años debido a esta enfermedad en todo el mundo.
Según los registros del Sistema Único de Información en Salud (SUIS) durante el 2024, Bolivia notificó alrededor de 81.300 casos de diabetes, representando el 12% del total de las Enfermedades No Transmisibles (ENT).
Conforme al perfil nacional de mortalidad del país sudamericano, la diabetes se encuentra en el tercer lugar entre las principales causas de muerte, solo detrás de las infecciones respiratorias bajas y el COVID-19.
El diario boliviano El Deber, mencionó que el Ministerio de Salud local ha emitido advertencias sobre las complicaciones que puede desencadenar la falta de tratamiento y seguimiento médico, entre estas se encuentran enfermedades cardiovasculares, hipertensión, problemas renales crónicos, neuropatías, retinopatía diabética y lesiones en las extremidades inferiores.
La cartera de Estado ha externado adaptar hábitos saludables como la actividad física de manera regular, una alimentación equilibrada y mantener un peso adecuado. Esto debe complementar el acudir a citas médicas de manera periódica para realizar controles preventivos y mediciones de glucosa.
Además, el Ministerio de Salud busca fortalecer la atención primaria para mejorar la prevención, detección y seguimiento de esta enfermedad.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).