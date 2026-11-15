Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261115/esta-enfermedad-es-una-de-las-principales-causas-de-muerte-en-bolivia-1175884312.html
Esta enfermedad es una de las principales causas de muerte en Bolivia
Esta enfermedad es una de las principales causas de muerte en Bolivia
Sputnik Mundo
De acuerdo con estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes (FID), se calculan unos 1.700 fallecimientos anuales en personas de entre 20 a 79 años... 15.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-15T06:05+0000
2026-11-15T06:05+0000
américa latina
sociedad
💗 salud
bolivia
diabetes
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0e/1175884668_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6850d0d828bf3040eab4635bf5722899.jpg
Según los registros del Sistema Único de Información en Salud (SUIS) durante el 2024, Bolivia notificó alrededor de 81.300 casos de diabetes, representando el 12% del total de las Enfermedades No Transmisibles (ENT).Conforme al perfil nacional de mortalidad del país sudamericano, la diabetes se encuentra en el tercer lugar entre las principales causas de muerte, solo detrás de las infecciones respiratorias bajas y el COVID-19.El diario boliviano El Deber, mencionó que el Ministerio de Salud local ha emitido advertencias sobre las complicaciones que puede desencadenar la falta de tratamiento y seguimiento médico, entre estas se encuentran enfermedades cardiovasculares, hipertensión, problemas renales crónicos, neuropatías, retinopatía diabética y lesiones en las extremidades inferiores.La cartera de Estado ha externado adaptar hábitos saludables como la actividad física de manera regular, una alimentación equilibrada y mantener un peso adecuado. Esto debe complementar el acudir a citas médicas de manera periódica para realizar controles preventivos y mediciones de glucosa.Además, el Ministerio de Salud busca fortalecer la atención primaria para mejorar la prevención, detección y seguimiento de esta enfermedad.
https://noticiaslatam.lat/20260226/casi-el-50-de-las-muertes-en-mexico-se-deben-a-tres-enfermedades-cuales-son-1171792401.html
bolivia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0e/1175884668_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_f93b9e867f5faf0ac4e0328902154237.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, 💗 salud, bolivia, diabetes
sociedad, 💗 salud, bolivia, diabetes

Esta enfermedad es una de las principales causas de muerte en Bolivia

06:05 GMT 15.11.2026
© AP Photo / Mohnd BlalTratamiento para la diabetes refrigerado
Tratamiento para la diabetes refrigerado - Sputnik Mundo, 1920, 15.11.2026
© AP Photo / Mohnd Blal
Síguenos en
De acuerdo con estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes (FID), se calculan unos 1.700 fallecimientos anuales en personas de entre 20 a 79 años debido a esta enfermedad en todo el mundo.
Según los registros del Sistema Único de Información en Salud (SUIS) durante el 2024, Bolivia notificó alrededor de 81.300 casos de diabetes, representando el 12% del total de las Enfermedades No Transmisibles (ENT).
Conforme al perfil nacional de mortalidad del país sudamericano, la diabetes se encuentra en el tercer lugar entre las principales causas de muerte, solo detrás de las infecciones respiratorias bajas y el COVID-19.
Casi 50% de las muertes en México se deben a tres enfermedades, según datos oficiales - Sputnik Mundo, 1920, 26.02.2026
América Latina
Casi el 50% de las muertes en México se deben a tres enfermedades, ¿cuáles son?
26 de febrero, 08:03 GMT
El diario boliviano El Deber, mencionó que el Ministerio de Salud local ha emitido advertencias sobre las complicaciones que puede desencadenar la falta de tratamiento y seguimiento médico, entre estas se encuentran enfermedades cardiovasculares, hipertensión, problemas renales crónicos, neuropatías, retinopatía diabética y lesiones en las extremidades inferiores.
La cartera de Estado ha externado adaptar hábitos saludables como la actividad física de manera regular, una alimentación equilibrada y mantener un peso adecuado. Esto debe complementar el acudir a citas médicas de manera periódica para realizar controles preventivos y mediciones de glucosa.
Además, el Ministerio de Salud busca fortalecer la atención primaria para mejorar la prevención, detección y seguimiento de esta enfermedad.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала